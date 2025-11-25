Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 10:12 am

La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Stanley, Harfuch, Acosta Chaparro… la CdMx ha vivido antes atentados de alto perfil

VIDEO FUERTE ¬ Así fue atentado a funcionarios de CdMx; un hombre atacó y huyó a pie

Ambos imputados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras se desahogan las diligencias, bajo el principio de presunción de inocencia.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) obtuvo la vinculación a proceso de AndyN” y GeovanniN” por su probable participación en el homicidio del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz.

Durante la audiencia celebrada ayer, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los imputados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

De acuerdo con el comunicado, Dorcaz fue interceptado el pasado 9 de octubre por sujetos en motocicleta mientras circulaba por calles de la colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos "N" habrían accionado un arma de fuego en su contra, provocando su muerte inmediata.

La captura de los presuntos responsables se dio en dos momentos: Andy “N” fue detenido el 17 de octubre tras una persecución en Gustavo A. Madero, mientras que Geovanni “N” fue asegurado el 20 de noviembre durante cateos en inmuebles de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde también se incautaron un arma de fuego y teléfonos celulares.

La FGJ-CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reiteraron que continuarán fortaleciendo sus capacidades de investigación y coordinación institucional para esclarecer los delitos y presentar a los responsables ante la justicia.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades subrayaron que ambos imputados serán tratados como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme.

El asesinato de Fede Dorcaz

Fue el pasado 9 de octubre cuando se reportó el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México.

El artista, de 38 años, fue atacado a balazos mientras conducía su camioneta en Periférico, Alcaldía Miguel Hidalgo. Sujetos en motocicleta le dispararon en lo que se presume fue un ataque directo. Dorcaz recibió tres impactos y murió en el lugar; los agresores huyeron hacia Chapultepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) informó en su momento que comenzaron con las indagatorias para identificar a los responsables.

La noticia generó conmoción en el programa "Hoy", donde se lamentó la violencia y la pérdida del cantante. Andrea Legarreta y otros colegas expresaron su dolor y recordaron a Dorcaz como una presencia llena de energía y cercanía.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
4

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Marcha por el 25N
5

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
6

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

La Derecha Diario México
7

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
8

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
9

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

10

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Marketing de odio y violencia
11

Marketing de odio y violencia

Marcha de la CNTE
12

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

13

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
14

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Champiñones
15

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
1

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
2

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.
3

Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Marcha de la CNTE
4

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

Cumbre del G20
5

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Marcha por el 25N
6

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Volcán Popocatépetl
7

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Champiñones
8

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
9

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
10

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
11

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
12

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios