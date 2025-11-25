Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Ambos imputados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur mientras se desahogan las diligencias, bajo el principio de presunción de inocencia.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) obtuvo la vinculación a proceso de Andy “N” y Geovanni “N” por su probable participación en el homicidio del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz.

Durante la audiencia celebrada ayer, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los imputados permanecerán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

De acuerdo con el comunicado, Dorcaz fue interceptado el pasado 9 de octubre por sujetos en motocicleta mientras circulaba por calles de la colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos "N" habrían accionado un arma de fuego en su contra, provocando su muerte inmediata.

La captura de los presuntos responsables se dio en dos momentos: Andy “N” fue detenido el 17 de octubre tras una persecución en Gustavo A. Madero, mientras que Geovanni “N” fue asegurado el 20 de noviembre durante cateos en inmuebles de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde también se incautaron un arma de fuego y teléfonos celulares.

La FGJ-CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reiteraron que continuarán fortaleciendo sus capacidades de investigación y coordinación institucional para esclarecer los delitos y presentar a los responsables ante la justicia.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, fueron detenidos Geovanni "N" y Andy "N", por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 09 de octubre en #MiguelHidalgo.… pic.twitter.com/0e5907isUB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2025

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades subrayaron que ambos imputados serán tratados como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme.

El asesinato de Fede Dorcaz

Fue el pasado 9 de octubre cuando se reportó el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México.

El artista, de 38 años, fue atacado a balazos mientras conducía su camioneta en Periférico, Alcaldía Miguel Hidalgo. Sujetos en motocicleta le dispararon en lo que se presume fue un ataque directo. Dorcaz recibió tres impactos y murió en el lugar; los agresores huyeron hacia Chapultepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) informó en su momento que comenzaron con las indagatorias para identificar a los responsables.

La noticia generó conmoción en el programa "Hoy", donde se lamentó la violencia y la pérdida del cantante. Andrea Legarreta y otros colegas expresaron su dolor y recordaron a Dorcaz como una presencia llena de energía y cercanía.