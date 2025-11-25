Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional; sostendrán una reunión privada

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 12:45 pm

Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional

En una ceremonia solemne y de corta duración, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió su similar de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su similar de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, como parte de un encuentro en el que ambas mandatarias abordaran temas sobre la relación bilateral que comparten.

La ceremonia se llevó a cabo al mediodía de este martes y se extendió por cerca de ocho minutos durante los cuales se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras, para luego hacer una fotografía de ambas jefas de Estado.

Tal como ha ocurrido en otros encuentros con mandatarios internacionales, tras concluir la ceremonia Sheinbaum y Castro se encaminaron a una reunión privada.

Ayer, la Presidenta de México indicó que esta visita tiene como objetivo principal “hermanar todavía más la buena relación” que existe entre los dos países y añadió que ha entablado una gran amistad con la Presidenta hondureña.

“Nos hemos hecho buenas amigas desde que la conocí [...] Es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras”, comentó durante su conferencia matutina.

