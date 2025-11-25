Gorbernadorxs firman compromiso nacional para combatir violencia contra las mujeres

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 11:27 am

La Presidenta Sheinbaum firmó con todos los gobernadores y gobernadoras, así como Clara Brugada, el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Los 31 gobernadores y gobernadoras, así como la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, firmaron un compromiso para frenar la violencia contra las mujeres promovido por la Presidenta Sheinbaum; homologarán el tipo penal de abuso sexual en toda la República.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes junto con los 31 gobernadores y gobernadoras del país, así como la Jefa de Gobierno capitalina, el "Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres", para frenar la violencia de género, así como homologar el tipo penal del abuso sexual en toda la república.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sheinbaum presentó el compromiso "para apoyar, defender a las mujeres, de parte de todos los gobernadores y las gobernadoras, decir que no están solas".

La titular de la Secretaría de Mujeres federal, Citlalli Hernández, afirmó por su parte en la conferencia de la Presidenta, desde Palacio Nacional, que "no es normal la violencia contra las mujeres, hay que denunciarla, hay que combatirla". "El Gobierno de México y los 32 gobernadores, así como las instituciones, estamos trabajando de manera coordinada para transformar la vida de todas las mujeres", agregó.

Los 31 gobernadores y gobernadoras, así como la Jefa de Gobierno, firmaron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres.
Los 31 gobernadores y gobernadoras, así como la Jefa de Gobierno, firmaron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Foto: Especial

El compromiso firmado por los 31 gobernadores y gobernadoras, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, incluye 10 puntos:

  • Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencia para abonar al cambio cultural
  • Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual
  • En coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número de teléfono 079, opción uno, para dar seguimiento en caso de que no sea atendida en alguna Fiscalía
  • Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de los estados para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público
  • Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país
  • Creación de senderos seguros para las mujeres
  • Realizar en las escuelas los días 25 de cada mes actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas
  • Capacitar y certificar a los servidores públicos
  • Instalar una mesa de trabajo permanente entre secretarías de mujeres estatales, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos
  • Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio: familias, hijas e hijos

Citlalli Hernández detalló que ya van 22 entidades con la iniciativa de la homologación del tipo penal de abuso sexual en sus congresos locales, una con aprobación en comisiones, y 10 entidades "que como un acto simbólico de esta fecha, se presenta la iniciativa" este mismo martes. "Estará en los 32 congresos del país", subrayó.

En la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum cada gobernadora y gobernador dio un breve mensaje y se comprometió a cumplir con el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, señaló que "desde la CdMx nos sumamos al llamado nacional de la Presidenta, cuidar la vida de las mujeres es cuidar la vida de la nación, cumpliremos uno a uno los 10 compromisos, en 8 de ellos ya estamos trabajando". Además, presumió la campaña "Si te tocan, nos toca", presentada el lunes.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, indicó que la entidad, la más poblada del país, se suma a las acciones para combatir la violencia contra las mujeres. "Decirle que afortunadamente tenemos una buena coordinación con los tres órdenes de gobierno, y aprovechar para reconocerla por todo el esfuerzo que ha hecho de compromiso, de profesionalismo, para brindarle a las mujeres la justicia, la reivindicación, por el que hemos luchado tantos años", destacó.

Por otra parte, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que "estamos listas para la homologación de leyes para proteger a todas las mujeres, nos sumamos a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres".

La Presidenta Sheinbaum presentó los 10 puntos del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres firmado por todxs los gobernadorxs.
La Presidenta Sheinbaum presentó los 10 puntos del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres firmado por todxs los gobernadorxs. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El Legislativo promueve reformas, pero hay pendientes

Este compromiso para frenar la violencia contra las mujeres surgió en parte de la llamada Alianza Xicoténcatl. La Diputada federal de Morena, Anahís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de género, explicó que el 13 de noviembre pasado se llevó a cabo una reunión con el Poder Legislativo Federal y Local de las 32 entidades de la República para impulsar el modelo de homologación de delito de abuso sexual.

"Trabajamos en la revisión, armonización y homologación del delito para garantizar que las mujeres puedan tener el mismo acceso a la justicia", indicó.

Sin embargo, aún quedan pendientes. La Senadora morenista Malú Mícher explicó en la conferencia de la Presidenta Sheinbum que hay una serie de reformas que se han quedado atrasadas en los estados. Enlistó la reforma en materia de igualdad sustantiva como ejemplo: "que se integre en cada estado, la iniciativa de igualdad salarial, perspectiva de género y derecho a una vida libre de violencias".

"Tenemos que hablar de las reformas como la investigación de feminicidio toda muerte violenta de mujeres. Evitar que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidas. La reforma contra la violencia digital. El registro de deudores alimentarios. La violencia vicaria. Prohibición de divulgación de documentos, relacionados con feminicidios, que le llamamos violencia mediática. Prohibición de la violencia obstétrica", destacó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

