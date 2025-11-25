Plan Contra Abuso Sexual avanza en México; van por homologación de leyes en estados

La Presidenta Sheinbaum reiteró que es necesario catalogar el acoso y el abuso sexual contra las mujeres como un delito sancionado en los códigos penales de todos los estados.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal presentó este martes los avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, entre los cuales destaca la modificación del tipo penal de este delito, así como su homologación en los códigos penales de todos los estados.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que es necesario incluir los delitos relacionados con violencia sexual en las leyes de todas las entidades con el fin de apoyar y defender a las víctimas en todo el país.

"El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito, y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el código de procedimientos penales, estatales, de la Ciudad de México y federal. Pero también tiene que haber un proceso de educación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que toda acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre", dijo la mandataria.

Plan Integral contra Abuso Sexual avanza

Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó los primeros avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, el cual propone la modificación del tipo penal federal del delito de "abuso sexual", para que las víctimas se sientan más seguras al denunciar, así como la homologación en los códigos penales de todos los estados.

La funcionaria reveló que la iniciativa para homologar el tipo penal del delito de abuso sexual ya fue inscrita en los congresos locales de 22 entidades y en uno de ellos ya fue aprobada en comisiones, mientras que en las 10 restantes se presentará el proyecto este 25 de noviembre.

Dicha propuesta plantea distintas modificaciones al artículo 260 del Código Penal Federal, las cuales incluyen:

Definir al abuso sexual como "cualquier acto de naturaleza sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realizan sin consentimiento".

El delito de abuso sexual se perseguirá de oficio, por lo que no será necesario que una víctima presente una denuncia para que as autoridades inicien una investigación.

Las personas que incurran en este delito serán sancionadas con penas que van de tres a siete años de prisión, así como el pago de una multa de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Se establecen como agravantes si la persona agresora es servidora pública o ministro de culto, así como si se usa la violencia.

Las personas declaradas culpables de cometer el delito de abuso sexual estarán obligadas a asistir a talleres de reeducación con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres, además de realizar servicio comunitario.