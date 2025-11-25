¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

El pago de diciembre para beneficiarios de Pensionissste se adelantará. Aquí te decimos la fecha exacta para que la anotes en tu calendario.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Eres beneficiario de Pensionissste? Si es así, presta atención, porque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adelantó las fechas que marcarán los depósitos más correspondientes al mes de diciembre para jubilados y pensionados.

El depósito se realizará en la fecha confirmada, aunque el reflejo en la cuenta puede variar según los tiempos de cada banco.

¿Cuándo será el depósito?

De acuerdo con la programación, la mensualidad correspondiente a diciembre de 2025 será dispersada el 28 de noviembre. Esta fecha mantiene la lógica de años previos, en los que el pago se adelanta para evitar contratiempos derivados del cierre bancario y garantizar que el recurso esté disponible desde los primeros días de diciembre.

A este movimiento se suma la entrega del aguinaldo anual, que nuevamente se realizará en dos partes. La segunda exhibición, correspondiente al aguinaldo 2025, está programada para la primera quincena de enero de 2026, siguiendo el orden habitual con el que opera el Instituto. Esta división permite completar el ejercicio presupuestal y evitar saturación en los días previos al cierre de año.

Para los pensionados, estas fechas forman parte de la dinámica regular del ISSSTE, que cada año ajusta los depósitos de noviembre, diciembre y enero para alinearlos con días inhábiles, cortes administrativos y procesos internos de operación. Por ello, aunque el pago de diciembre se libera en noviembre, se considera parte del calendario mensual vigente.

Quienes no vean reflejado el depósito en la fecha prevista pueden verificar el estatus por medio de su banco o acudir a los canales de atención del Instituto, donde es posible solicitar aclaraciones, levantar un reporte o recibir orientación sobre cualquier incidencia. En temporadas de mayor volumen de dispersión, como fin de año, los horarios de acreditación pueden variar ligeramente entre instituciones bancarias.

Esta programación forma parte del cierre operativo del ISSSTE y se suma a los movimientos previos del calendario anual, que incluye adelantos de noviembre y ajustes relacionados con días inhábiles. Con ello, el Instituto busca asegurar que los recursos se entreguen sin interrupciones y dentro de las fechas previstas para cada prestación.