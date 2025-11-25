Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

Pulso de San Luis

25/11/2025 - 2:41 pm

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.

El titular de la SSPC de San Luis Potosí detalló que cuatro agentes fueron detenidos cuando atendieron un reporte por el hallazgo de siete cuerpos sin vida en los límites con el estado de Zacatecas.

San Luis Potosí, 25 de noviembre (Pulso).- Luego del hallazgo de siete cuerpos en territorio de Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos por sus similares zacatecanos, quienes los pusieron a disposición de la Fiscalía de esa entidad para su investigación.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez, informó que los agentes estatales habían acudido a atender un reporte del hallazgo y en el marco de la colaboración con Zacatecas en materia de seguridad, los elementos se metieron a esa jurisdicción y entonces fueron detenidos por los policías de ese estado bajo el argumento que traían un vehículo no oficial.

Fue la tarde del domingo pasado cuando se reportó que había siete cuerpos en una brecha en territorio del municipio de Villa de Cos, Zacatecas, en los límites con el municipio de Santo Domingo, en donde fueron detenidos cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal comisionados en el municipio de Salinas Hidalgo, tres hombres y una mujer, que presuntamente había acudido también a verificar el reporte previamente recibido en el 911.

Versión del Gobierno de Zacatecas

La misma noche del domingo, el Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó en redes sociales que la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el operativo “Vigilante Nocturno”, localizó siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de Zacatecas y San Luis Potosí.

Agregó que “a unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí”.

Indicó el funcionario que “las cuatro personas ya fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En el momento procesal oportuno, la Mesa de Construcción de Paz brindará mayores detalles”.

Posicionamiento del Gobierno de SLP

Por su parte, en una rueda de prensa ofrecida este lunes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, negó categóricamente que los cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal detenidos en Zacatecas estuvieran involucrados en la colocación de los siete cuerpos localizados en los límites con San Luis Potosí. Aseguró que los agentes únicamente atendieron una llamada de auxilio recibida al 911 del C5, y calificó como incorrectas las versiones que implican a los policías en el hallazgo.

En la conferencia de prensa, Juárez Hernández explicó que, tras recibirse el reporte del descubrimiento de cuerpos en la zona limítrofe, se movilizó de inmediato al personal más cercano, correspondiente a las bases de Salinas y Villa de Ramos. Precisó que fueron los agentes comisionados en Salinas —tres hombres y una mujer— quienes arribaron primero al punto. Como parte de su posicionamiento, mostró un video del momento en que policías zacatecanos proceden a detener a los elementos potosinos, a fin de sustentar la versión oficial.

Según la narración del secretario, al llegar la unidad de la GCE al lugar, policías de Zacatecas ya se encontraban inspeccionando la escena. Detalló que la detención ocurrió luego de que los agentes zacatecanos cuestionaran a los potosinos por arribar en un vehículo particular, situación que generó suspicacia. No obstante, Juárez Hernández aclaró que dicho vehículo fue dado en comodato por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo y estaba asignado formalmente por la SSPC para tareas operativas.

Ante este escenario, el funcionario hizo un llamado directo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y al Gobernador David Monreal Ávila para que se realice una investigación “exhaustiva, técnica y transparente” que permita deslindar responsabilidades. Recordó que la GCE ha acudido en diversas ocasiones a brindar apoyo en esa franja territorial en coordinación con autoridades zacatecanas, por lo que —dijo— resulta sorpresiva la postura asumida por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Juárez Hernández reiteró que los elementos potosinos no participaron en ningún acto ilícito, insistiendo en que su presencia en la zona respondió estrictamente a un protocolo de atención a emergencias. Añadió que la SSPC mantendrá comunicación institucional con su contraparte vecina mientras avanza la investigación, con el objetivo de evitar especulaciones y garantizar un proceso basado en evidencias.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PULSO DE SAN LUIS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Pulso de San Luis

Pulso de San Luis

