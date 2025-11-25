"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

"El Rayo", presunto líder del CJNG, está implicado en varios casos de homicidios y desapariciones cometidos en Playa del Carmen y Tulum, de acuerdo con autoridades de Quintana Roo.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este martes que fuerzas estatales y federales lograron la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Playa del Carmen.

Este sujeto es señalado por autoridades quintanarroenses como uno de los principales generadores de violencia en la entidad, al ser responsable de ordenar las extorsiones a operadores de transporte público y estar relacionado con operaciones de narcomenudeo.

Además, distintas investigaciones señalan a "El Rayo" como presunto implicado en al menos cinco casos de homicidios y desapariciones, cometidos en Playa del Carmen y Tulum.

La Fiscalía General del Estado informa que la detención de Ernesto Guadalupe “N”, alias “El Rayo”, considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez Nota completa 👉🏼 https://t.co/oF2cXyGCFf pic.twitter.com/eryosKBYaE — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) November 25, 2025

En un comunicado, la Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que elementos del Grupo Interinstitucional llevaron a cabo la detención de Ernesto Guadalupe "N" sobre la avenida Tulum, esquina calle Agua, en la Supermanzana 4, en el municipio de Benito Juárez.

Al realizar una revisión personal y al vehículo en el que se trasladaba el detenido, los agentes hallaron y decomisaron un arsenal, el cual incluye 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; seis armas largas (dos calibre 7.62 x 39 mm y cuatro calibre .223), y cinco armas cortas tipo pistola, dosas con cartuchos abastecidos.

También le fueron aseguradas varias dosis de sustancias similares a distintas drogas, incluyendo "piedra", cocaína, mariguana, pastillas de color rosa y varios teléfonos celulares.

Tanto el sujeto detenido, así como las armas, drogas y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica.

En el operativo que llevó a la detención de "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen, participaron elementos de la Fiscalía de Quintana Roo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional, así como de las policías estatal y municipal.