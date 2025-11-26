El Pentágono amenaza a Senador que llamó a militares a no seguir "órdenes ilegales"

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 7:00 pm

El Pentágono, encabezado por Pete Hegseth, amenazó al Senador opositor Mark Kelly por llamar a los militares de EU a no obedecer "órdenes ilegales".

El Pentágono de EU abrió una investigación por mala conducta dentro del ejército a un Senador opositor que llamó a no obedecer "órdenes ilegales" en la milicia.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– El Departamento de Guerra (antes Defensa) de Estados Unidos (EU), mejor conocido como el Pentágono, amenazó a un Senador opositor, el demócrata Mark Kelly, con pasado en la Marina e incluso como astronauta, por haberse sumado a un grupo de legisladores que llamó a los militares estadounidenses a reusarse a seguir "órdenes ilegales", y a quienes el Presidente Trump ya había pedido castigar.

La dependencia, encabezada por Pete Hegseth, publicó el lunes que había recibido "graves acusaciones de mala conducta" contra el capitán Mark Kelly, actual Senador por el Partido Demócrata en Arizona.

"De conformidad con el Código Uniforme de Justicia Militar, Título 10 del Código de los Estados Unidos, Sección 688, y otras regulaciones aplicables, se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales, que podrían incluir el regreso al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas", señaló el Departamento de Guerra.

"Este asunto se manejará de conformidad con la legislación militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad. Se limitarán los comentarios oficiales adicionales para preservar la integridad del proceso", completó.

El Departamento de Guerra de EU amenazó al Senador demócrata Mark Kelly, retirado de la Marina.
El Departamento de Guerra de EU amenazó al Senador demócrata Mark Kelly, retirado de la Marina. Foto: X

El comunicado oficial se refiere al video que Kelly y otros legisladores, encabezados por la Senadora Elissa Slotkin, de Michigan, y con pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y en la propia milicia, publicaron la semana pasada, donde recomendar0n a integrantes del ejército estadounidense desobedecer órdenes que puedan ser consideradas "ilegales".

"El video de los ‘Seis Sediciosos’ fue despreciable, imprudente y falso. Animar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus comandantes socava por completo el ‘buen orden y disciplina’. Su disparatada diatriba siembra duda y confusión, lo que solo pone en peligro a nuestros guerreros", señaló el Secretario Hegseth el lunes.

"Cinco de las seis personas en ese video no están bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra (una es de la CIA y cuatro son exmilitares, pero no están ‘retirados’, por lo que ya no están sujetos al UCMJ). Sin embargo, Mark Kelly (comandante retirado de la Marina) aún está sujeto al UCMJ, y él lo sabe", dijo, en relación con el Código Uniforme de Justicia Militar.

"Como se anunció, el Pentágono está revisando sus declaraciones y acciones, dirigidas directamente a todas las tropas, utilizando explícitamente su rango y afiliación militar, lo que da una apariencia de autoridad a sus palabras. La conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas y será abordada como corresponde", destacó Hegseth.

El video que desató la furia de Trump

De acuerdo con el funcionario, Kelly habría cometido posibles delitos relacionados con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2387, que "prohíben las acciones que pretendan interferir con la lealtad, la moral, el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas". "Se recuerda a todos los militares que, según el UCMJ, tienen la obligación legal de obedecer las órdenes legítimas, y que estas se presumen legítimas. La filosofía personal de un militar no justifica ni excusa la desobediencia de una orden legítima", completó.

Sin embargo, este "anuncio altamente inusual", como lo calificó el diario The New York Times, "es el último de una serie de medidas tomadas por la administración Trump para buscar venganza contra los percibidos enemigos políticos del Presidente Trump", de acuerdo con el medio.

Tras la difusión de la campaña en la que participó Kelly, el mandatario estadounidense manifestó su inconformidad mediante publicaciones que compartió en su cuenta de la red Truth Social, en las cuales calificó a las y los legisladores que participaron como "traidores" y consideró que sus acciones representan un acto de sedición.

Trump también criticó que los legisladores demócratas que participaron en la campaña acudan a entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer el propósito de su iniciativa, en la cual piden a soldados no seguir órdenes de Trump que puedan considerarse "ilegales".

"Los traidores que ordenaron a los militares que desobedecieran mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, no rondando por las cadenas de noticias falsas intentando explicar que lo que dijeron estaba bien. ¡No lo estaba, y nunca lo estará! Fue sedición al más alto nivel, y la sedición es un delito mayor. ¡No puede haber otra interpretación de lo que dijeron!", publicó el Presidente de EU.

Además de los senadores mencionados, en el video aparecen los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander.

Un par de días antes, Trump había compartido otra publicación en su cuenta de Truth Social para acusar a las y los legisladores demócratas de ser responsables de cometer el delito de sedición al pedir a los soldados que lo desobedezcan, lo que podría ser castigado con la pena de muerte.

"En lugar de emplear al Departamento de Justicia como medio de castigo, esta vez la administración Trump parece estar recurriendo al Pentágono y al Código Uniforme de Justicia Militar", alertó el Times este lunes.

Kelly responde al Pentágono

El Senador demócrata, que ganó una elección especial en 2020 para obtener su escaño, que revalidó en las elecciones de 2022 por seis años más (hasta 2028), respondió las amenazas del Pentágono y de Trump.

En una entrevista con CBS News, aseguró que "Trump básicamente dice que la lealtad a la Constitución se castiga con la muerte". "Son palabras peligrosas viniendo del presidente de Estados Unidos, pero no me voy a dejar intimidar", sentenció.

Luego, en redes sociales, se dirigió directamente al Presidente. "Escucha, Trump. Tus constantes amenazas no me intimidarán ni me impedirán hacer mi trabajo, que incluye supervisar el poder ejecutivo. Detengan las amenazas de ejecución, ahorcamiento y envío de turbas antes de que alguien resulte herido. Estados Unidos merece algo mejor", aseguró.

El Senador ha sido respaldado por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. "Mark Kelly ha demostrado más coraje, integridad y patriotismo en su vida que Pete Hegseth en mil vidas", dijo el dirigente opositor.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

