El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica para los niños en Gaza

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 3:58 pm

La clínica móvil podría atender hasta 200 consultas diarias, y está equipada para realizar exámenes, diagnósticos y tratamientos, entre ellos vacunación, suturas y pruebas para detectar infecciones.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El papamóvil que utilizó el Papa Francisco durante su visita a Belén en 2014 fue presentado este martes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, ahora transformado en una clínica móvil destinada a brindar atención médica a niños de la Franja de Gaza. El emblemático transporte que uso el líder religioso ha sido rebautizado como el “Vehículo de la Esperanza”.

"El Vehículo de la Esperanza está listo para su nueva misión", afirmó en conferencia de prensa el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, luego de bendecir el antiguo papamóvil. "El mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es sólo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza", añadió.

De acuerdo con Vatican News, el diario oficial del Vaticano, el último deseo del Papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años, fue que el papamóvil se convirtiera en una unidad médica móvil para los niños palestinos.

Esta unidad móvil contará con un equipo médico especializado y recorrerá distintas zonas para ofrecer atención. Está equipada para realizar exámenes, diagnósticos y tratamientos, entre ellos vacunación, suturas y pruebas para detectar infecciones.

Según lo previsto, la clínica podría atender hasta 200 consultas diarias. "Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero", subrayó Arborelius.

Como parte del proyecto, los pequeños serán atendidos sentados en la misma silla que utilizó el pontífice. La adaptación del vehículo estuvo a cargo de Cáritas, organización católica de ayuda humanitaria, y su transformación —con un costo de 15 mil dólares— fue realizada por mecánicos palestinos.

Por ahora, se desconoce la fecha en que Israel autorizará su ingreso a Gaza, donde el pasado 10 de octubre entró en vigor una frágil tregua entre Israel y Hamás, y en la que el estado liderado por Benjamín Netanyahu ha limitado la entrada de ayuda humanitaria.

 

