"No me arrodillaré": Fátima Bosch denuncia acoso digital por triunfo en Miss Universo

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 5:51 pm

La mexicana Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025, denunció amenazas de muerte en su contra por su triunfo.

La mexicana Fátima Bosch denunció acoso digital y hasta amenazas de muerte por su triunfo en Miss Universo, pero aseguró que seguirá hablando por las mujeres.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La mexicana Fátima Bosch denunció este martes el acoso digital que ha sufrido, e incluso amenazas de muerte, tras su triunfo en Miss Universo 2025, y luego de que cuentas en redes sociales difundieron información no corroborada según la cual México habría interferido para favorecerla, supuestamente con el fin de crear una "cortina de humo".

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch publicó algunas capturas de pantalla con mensajes crueles e incluso violentos y ofensivos en su contra. "No ganaste por tus méritos, eres un fraude", dice un mensaje. "La Miss Universo más odiada", dice otro.

En una captura más, los mensajes son más agresivos: "Esa corona no es tuya perra devuelve la buena perra, eres la perra más grande del mundo y lo vas a pagar. La justicia divina no se queda nada. Dios está viendo que eso fue una injusticia lo que tú hiciste, que la compraste", indica otro. "¿No te da pena? Fraude, no te la mereces", añade un usuario más.

Fátima Bosch publicó algunos de los mensajes que recibió con insultos tras ganar el MIss Universo 2025.
Fátima Bosch publicó algunos de los mensajes que recibió con insultos tras ganar el MIss Universo 2025. Foto: Especial

Fátima Bosch escribió a continuación un mensaje: "Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba", señaló.

Pero, advirtió, muchas personas si pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional. "Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados", dijo.

"Ningún mensaje hará que me arrodille"

En los últimos días, contó Fátima Bosch en sus historias de Instagram, "he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané".

"Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento", dijo.

Fátima Bosch reviró las acusaciones e insultos con un mensaje de apoyo y solidaridad con las mujeres: "No me arrodillarán".
Fátima Bosch reviró las acusaciones e insultos con un mensaje de apoyo y solidaridad con las mujeres: "No me arrodillarán". Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Pero la mexicana aprovechó nuevamente los reflectores de su triunfo en Miss Universo para decir: "la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad".

"Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más", remarcó.

Fátima Bosch: No me van a callar, no están las mujeres no están solas

A sus críticos y aquellos que la insultaron y amenazaron, Fátima Bosch les dijo en el mismo mensaje: "mi victoria no es una amenaza". Y lanzó a continuación un mensaje de apoyo a todas las mujeres, argumentando que su corona del Miss Universo "no sólo simboliza belleza: simboliza responsabilidad y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando".

"Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo. A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas", añadió.

La mexicana expresó que cuando una mujer se mantiene firme frente al odio, abre camino para miles más. "A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes. Y a quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola", señaló.

"Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado. Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, Mi voz no se apaga. Porque mi luz como la de TODAS nació para iluminar, no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien", finalizó.

Es ridículo decir que ganó por nuestra intervención: CSP

Ante el surgimiento de rumores que señalan al Gobierno de México de haber intervenido para lograr que la mexicana Fátima Bosch se coronara como Miss Universo 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó estos señalamientos como "ridículos" y recomendó a la oposición no recurrir a noticias falsas para obtener el apoyo del pueblo.

Tras el triunfo de la mexicana en el certamen de belleza, usuarios de redes y medios de comunicación afines a la derecha difundieron información según la cual la Administración de Sheinbaum habría interferido para favorecer a Bosch, supuestamente con el fin de crear una "cortina de humo".

La Presidenta Sheinbaum alertó que la oposición entró en una fase “ofensiva” de “mucho odio”.
Sheinbaum ha elogiado a Fátima Bosch por no callarse ante los insultos. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

A raíz de tales señalamientos, la Jefa del Ejecutivo recalcó que estas acusaciones son promovidas principalmente por sus opositores, por lo que pidió a la gente que "no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales". "Es hasta ridículo. Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas", recalcó.

Finalmente, la Presidenta aprovechó la ocasión para felicitar a Fátima Bosch por coronarse como Miss Universo 2025 y reiteró su reconocimiento para la reina de belleza mexicana por haber alzado la voz luego de ser agredida por uno de los organizadores, quien la llamó "tonta".

La compañía paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) también aclaró el domingo que no mantiene contratos con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, ni tiene relación alguna con los directivos del certamen internacional, luego de los señalamientos sin pruebas de que habrían pagado para que la mexicana triunfara.

