VIDEO ¬ Un hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa 7 vuelos

La intrusión de un hombre a una pista del Aeropuerto de Guadalajara obligó a cerrar el área operativa y provocó el retraso de siete vuelos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de Guadalajara activó este martes sus protocolos de seguridad después de que un hombre ajeno a la terminal ingresara a la pista 29R y se colocara a un costado de una aeronave, lo cual obligó a suspender temporalmente las operaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las 08:15 horas, cuando el sujeto ingresó a las inmediaciones del aeropuerto y se dirigió a la turbina de un avión que estaba por despegar con dirección a Acapulco, Guerrero.

A raíz del hecho, el equipo de seguridad detectó al hombre en el área restringida y aplicó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria, diseñado para responder a intrusiones en zonas operativas. Con ello, el personal procedió a neutralizar al individuo tras confirmar su presencia junto a la aeronave, lo que permitió asegurar la pista y evitar nuevos acercamientos al equipo en plataforma.

#Preocupante 🚔🇲🇽 Un hombre fue detenido luego de que ingresó a la pista del Aeropuerto de Guadalajara e intentó brincar a la turbina de un avión con destino a Acapulco. Fue detenido inmediatamente por la policía 🚔🇲🇽 💻 https://t.co/SPS9KPIGX5 pic.twitter.com/O5DXW99ykH — Ángel Lucio (@ngelLucio) November 25, 2025

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el cierre de la pista se realizó de manera inmediata para desplegar acciones preventivas y coordinar la intervención de los equipos de emergencia.

La aplicación del protocolo incluyó la notificación a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el despliegue del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), que fue movilizado para reforzar la seguridad en el área. En tanto, el Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) suspendió temporalmente los aterrizajes y despegues para asegurar que no existieran riesgos durante la contención del incidente.

El cierre de la pista afectó directamente al vuelo Volaris 1332 con destino a Acapulco, así como a otras seis operaciones que estaban programadas para despegar en ese periodo. Sin embargo, las aerolíneas ajustaron sus horarios mientras el aeropuerto restablecía las condiciones necesarias para reanudar las actividades.

🚨Comunicado oficial sobre incidente en pista en el Aeropuerto de Guadalajara: pic.twitter.com/hCoLrY4q4C — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) November 25, 2025

Por su parte, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la Guardia Nacional (GN), cuyos elementos lo trasladaron ante el Ministerio Público. Con ello, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para determinar su situación legal y definir las acciones administrativas o penales derivadas de su ingreso no autorizado.

Además, el GAP indicó que abrió una investigación para esclarecer la manera en que el individuo logró acceder a un área restringida del aeropuerto, la cual incluye la revisión de cercos de seguridad, procedimientos de patrullaje y sistemas de vigilancia, a fin de identificar posibles vulnerabilidades.

Finalmente, el GAP señaló que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera actualmente con normalidad tras concluir las revisiones en la pista y confirmar que no existían riesgos adicionales. La administración exhortó a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cualquier variación en sus vuelos.