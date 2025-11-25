VIDEO ¬ Un hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa 7 vuelos

Hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa siete vuelos

La intrusión de un hombre a una pista del Aeropuerto de Guadalajara obligó a cerrar el área operativa y provocó el retraso de siete vuelos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de Guadalajara activó este martes sus protocolos de seguridad después de que un hombre ajeno a la terminal ingresara a la pista 29R y se colocara a un costado de una aeronave, lo cual obligó a suspender temporalmente las operaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las 08:15 horas, cuando el sujeto ingresó a las inmediaciones del aeropuerto y se dirigió a la turbina de un avión que estaba por despegar con dirección a Acapulco, Guerrero.

A raíz del hecho, el equipo de seguridad detectó al hombre en el área restringida y aplicó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria, diseñado para responder a intrusiones en zonas operativas. Con ello, el personal procedió a neutralizar al individuo tras confirmar su presencia junto a la aeronave, lo que permitió asegurar la pista y evitar nuevos acercamientos al equipo en plataforma.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el cierre de la pista se realizó de manera inmediata para desplegar acciones preventivas y coordinar la intervención de los equipos de emergencia.

La aplicación del protocolo incluyó la notificación a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el despliegue del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), que fue movilizado para reforzar la seguridad en el área. En tanto, el Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) suspendió temporalmente los aterrizajes y despegues para asegurar que no existieran riesgos durante la contención del incidente.

El cierre de la pista afectó directamente al vuelo Volaris 1332 con destino a Acapulco, así como a otras seis operaciones que estaban programadas para despegar en ese periodo. Sin embargo, las aerolíneas ajustaron sus horarios mientras el aeropuerto restablecía las condiciones necesarias para reanudar las actividades.

Por su parte, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la Guardia Nacional (GN), cuyos elementos lo trasladaron ante el Ministerio Público. Con ello, las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para determinar su situación legal y definir las acciones administrativas o penales derivadas de su ingreso no autorizado.

Además, el GAP indicó que abrió una investigación para esclarecer la manera en que el individuo logró acceder a un área restringida del aeropuerto, la cual incluye la revisión de cercos de seguridad, procedimientos de patrullaje y sistemas de vigilancia, a fin de identificar posibles vulnerabilidades.

Finalmente, el GAP señaló que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera actualmente con normalidad tras concluir las revisiones en la pista y confirmar que no existían riesgos adicionales. La administración exhortó a los pasajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cualquier variación en sus vuelos.

