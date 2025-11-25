RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

En 1988, después de un monumental fraude electoral, el Partido Acción Nacional se echó a los brazos del priista Carlos Salinas de Gortari, quien apoyó al blanquiazul hasta el último momento. Y ahora, nuevamente, el Partido Acción Nacional se echa a los brazos de otro Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué tienen los Salinas que seducen al PAN? ¿Qué tiene el PAN que le gustan personajes como Salinas de Gortari y Salinas Pliego? Sobre eso trató el RADICALES de este martes.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– Las alianzas del Partido Acción Nacional (PAN), primero, con Carlos Salinas de Gortari y hoy en día con Ricardo Salinas Pliego a quien no descartan abanderar en 2030 rumbo a la Presidencia muestran los intereses que mueven al partido que encabeza Jorge Romero Herrera, coincidieron en esta entrega de RADICALES los periodistas Meme Yamel, Héctor Alejandro Quintanar y Álvaro Delgado.

“Es un tema histórico y también de coyuntura. Creo que eso es muy importante mencionarlo porque parecería que lo que dijo Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, sobre la posibilidad de que eventualmente su partido pudiera postular a alguien como Salinas Pliego, yo creo que no es un exabrupto nada más. No hay que ver esta declaración como una simple ocurrencia del momento, así como estas declaraciones muy generales y muy vagas que suelen hacer los políticos de ‘ya veremos con el tiempo’”, apuntó el académico Héctor Alejandro Quintanar.

Quintanar dijo que hay un trasfondo que se debe exponer, el cual remite a la gran crisis del PAN histórica de 1976 que tuvo como principal efecto el hecho de que el partido dejó de ser de estas capas urbanas medias semi ilustradas, como fue en su fundación y empezó a convertirse en un instrumento de ciertos grupos empresariales, sobre todo del norte del país, el Grupo Monterrey para ser específicos.

“En 1973, por ejemplo, el PAN había logrado sus mejores números electorales en la historia. En esa elección intermedia a nivel local tuvo un crecimiento inusitado, tuvo una buena numeralia en cuestión de votos. Se esperaba que en 1976 se mantuviera esta inercia, pero una crisis interna del PAN derivó en que ni siquiera postularan a un candidato presidencial y López Portillo se fue solo. ¿Y cuál fue insisto el efecto? Que esa contienda interna en el PAN, ese conflicto interno, era entre los democristianos. estos, digámoslo así, estos personajes que venían con la inercia fundadora del PAN, y los grupos empresariales más rabiosamente agresivos contra la política de Luis Echeverría, a la que acusaban de comunista o de querer enderezar al país. Y ese conflicto es el que al final configuró un nuevo PAN”, ahondó.

Para Héctor Alejandro Quintanar este neopanismo empezó a tener mejor presencia en ese partido. “Creo que todo lo que vino después vino a consolidar parte de este poder dentro del PAN hasta derivar en la candidatura de Vicente Fox. Fox es sin más un neopanista, es parte de esta inercia de empresarios, algunos de ellos sin ideología o bueno, algunos de ellos casi casi iletrados como es el caso de Fox, sin mucha conciencia política, con nada más algunos retazos ahí ideológicos a favor de la libre empresa y el neoliberalismo, y se fueron tomando presencia en el partido”.

El académico sostuvo cómo después de que Fox gobierna y de que Felipe Calderón llega a través de un fraude a la presidencia de la República, el PAN ha estado en una crisis electoral permanente. “No ganó el PAN en 2006, tuvieron que recurrir a un fraude para permanecer en la presidencia de la República. Después, en 2012, por primera vez en la historia, un partido que estaba en el poder se va hasta el tercer lugar en las elecciones, que fue el caso del PAN con Josefina Vázquez Mota. Y en 2018, Ricardo Anaya tiene el mismo número de votos que Vázquez Mota, a pesar de ir en alianza con el PRD y con el partido Movimiento Ciudadano. Y en 2024, con Xóchitl Gálvez, el PAN por sí mismo, a pesar de ir en coalición con el PRIANRD, tuvo 9 millones de votos”.

“Estamos hablando de un partido que la última y única victoria electoral que tuvo fue con Fox en 2000, y fue una victoria no tan contundente, por supuesto que el triunfo de Fox fue legítimo, eso está absolutamente fuera de duda, pero no arrasó al PRI, no arrasó a su segundo, al que quedó en segundo lugar. Lo que ha venido después es la crisis electoral del PAN, yo creo que hasta ahora se están dando cuenta”, expuso. “Por lo tanto, yo no quiero dejar de retomar esta idea de la posibilidad que abre Jorge Romero de que Salinas Pliego sea su candidato, porque este exabrupto o esta ocurrencia se da en el marco donde el PAN se supone que está en un proceso de renovación. Y esa renovación significa fundamentalmente dos cosas: número uno, simular que se distancian del PRI, y número dos, abrir su posibilidad de candidaturas a entes externos, cosa que en el PAN solía no ser tan tan sólida”.

Meme Yamel indicó a su vez que el PAN en tiempos de Salinas de Gortari puso en marcha el plan económico de Salinas de Gortari. “El PAN solamente se mueve por intereses en este momento. Con Xóchitl Gálvez no fue un asunto de ideología, fue un asunto de ver ese chicle y pegaba. Literalmente una persona que hizo mucho ruido y que de no haber sido porque el propio Presidente López Obrador le respondía desde las mañaneras, entonces ella nunca se hubiera subido a ese ladrillo del cual muchos dijeron que fue el fenómeno, el huracán Xóchitl Gálvez”.

“¿Entonces qué es lo que ha pasado con el PAN en los últimos años? Su ideología que ellos tienen, si se van al centro, si se van al origen más bien, no es electoral, no les hace ganar votos en la presidencia de la República, al contrario, los pierden. Solamente pueden ganar algunos estados en donde pues tienen esa simpatía o tienen esas corrientes hacia la derecha, que son estados donde hay una concentración empresarial importante, pero no avanzan aún más. Entonces saben que si se van por el tema de la ideología no van a pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar perfiles que puedan mover masas o que simulen al menos mover masas o que muevan al menos la brújula hoy en las redes sociales”, apuntó.

Yamel dijo que quienes hoy llevan el partido de Acción Nacional, creen que los likes son votos. “Y por más que uno se los explique y por más que en las urnas se les demuestra, siguen creyendo que los likes son votos. Inflan artificialmente sus publicaciones, artificialmente también sus movilizaciones, a tal grado de decir que para que los jóvenes participen hay que regalarles iPhones 17. Y esa es una estrategia muy similar a la que hace el propio Salinas Pliego”.

“Salinas Pliego ha sido un vividor del Estado. Si cuando tienes que pagar tus responsabilidades, al momento en el que tienes que pagar tus impuestos y demás pierdes toda tu fortuna o pierdes todo tu patrimonio, entonces no has ganado absolutamente nada. Al contrario, has concentrado una riqueza a punta de no pagar y de no cumplir con tus responsabilidades, de pedir prestado y de no pagar, de deberle a los acreedores, de deber absolutamente todo”, refirió Meme Yamel.

La periodista dijo que Salinas Pliego al momento de querer comprar simpatías, hace ciertas rifas. “Se ha puesto a hacer rifas a través de Banco Azteca, regalar millones de pesos a sus seguidores en redes sociales, y quién sabe si en verdad los regale o no, así como quién sabe si el PAN en verdad está regalando iPhone 17 o no. Lo que sí es un hecho es que compran simpatía, buscan estrategias y van por estrategias artificiales para simular y mover la brújula de la percepción, pero no hay realidades”.

Para el periodista Álvaro Delgado el que Jorge Romero, presidente del PAN, diga que si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza no lo descartan como candidato sí es muy relevante y en efecto no es una ocurrencia, es reflejo de muchas cosas. “Es una identificación ideológica, pero no solamente es eso, es también una manera de ver el país y lo que se quiere para el país”.

“No es solamente un acto de pragmatismo político, es una definición creo del presidente del PAN que va acorde al relanzamiento del PAN que hace apenas poco más de un mes se hizo. Un partido que pública y abiertamente, y qué bueno que así haya sido, que siempre ha sido de derecha y que ha habido coyunturas en las que se ha ido más al extremo de la derecha, no a la izquierda por supuesto ni al centro. El PAN siempre ha sido derecha y se ha ido más a la derecha en coyunturas, incluyendo cuando ganó Vicente Fox. Y ahora abiertamente dice: ‘vámonos a la derecha, hasta el fascismo o a conductas fascistoides’”.

Álvaro Delgado dijo que en eso el PAN encuentra una identificación con Ricardo Salinas Pliego. “Es algo que hay que analizar, en una manera también de ser del PAN y del salinismo de Carlos Salinas de Gortari y del salinismo Ricardo Salinas Pliego, y es la corrupción. ¿Qué características tuvo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, además del propio modelo económico que robusteció en términos del proyecto neoliberal? La corrupción. Corrompió a todo y a todos los que se dejaron corromper. Corrompió al PAN, pues porque hubo corrupción al más alto nivel con los interlocutores que tenía, de manera particular con Diego Fernández de Cevallos”.

Delgado dijo que ese modelo salinista corrompió a esos mismos intelectuales que han aconsejado la unión del PRI y del PAN, al igual que a los medios de comunicación y a los partidos políticos, no solamente al PAN. “Es decir, una de las características que une al PAN con el salinismo de Carlos Salinas de Gortari es la corrupción, además de la identificación económica. Y la característica que también identifica al PAN con Ricardo Salinas Pliego es otra vez la corrupción”.

“La corrupción asociada al propio Ricardo Salinas Pliego desde que obtuvo la concesión de Televisión Azteca, bueno, de lo que fue Imevisión. La corrupción que implica el inclusive haber aceptado un préstamo de 20 millones de dólares del hermano del entonces presidente, Raúl Salinas de Gortari, a quien públicamente dijo que no le había pagado. La corrupción que implica el no pagar impuestos, la corrupción que implica el mentir y manipular de manera permanente y sistemática a través de sus canales de televisión. Eso es lo que los une, el pegamento que une al PAN con Carlos Salinas de Gortari desde 1988 es el mismo elemento que une al PAN con Ricardo Salinas Pliego: la corrupción”.

En ese sentido, Álvaro Delgado insistió que el PAN, al abrazar a Ricardo Salinas Pliego, exhibe también “un estado de necesidad y una crisis tal, que no encuentra ni entre sus propios integrantes un liderazgo que le permita planteárselo a los ciudadanos y que concite su apoyo. Está una vez más dependiendo de ajenos para poder por lo menos ya ahora sobrevivir”.