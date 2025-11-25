ISSSTE anuncia ampliación y rehabilitación de infraestructura médica en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 5:48 pm

Como parte del Plan impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del ISSSTE visitó la entidad en donde se construirán 33 consultorios en el mismo número de municipios

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Batres destaca mejoras en quirófanos y abasto de medicinas en el ISSSTE de Veracruz

El ISSSTE hace un llamado para evitar el consumo de tabaco y así prevenir la EPOC

Martí Batres destaca resultados del ISSSTE en el primer año de Gobierno de Sheinbaum

Martí Batres informó que se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán, además de que se remodelarán unidades médicas en distintos puntos del estado, entre ellas la de Uruapan.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga”, en Morelia, donde destacó las acciones que emprenderá el organismo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este Plan, que vamos a llevar a cabo como Gobierno de la República en Michoacán, tiene muchas aristas y muchos elementos. Al ISSSTE le corresponde realizar varias tareas de este plan, entre otras, principalmente la siguiente: vamos a construir 33 consultorios en 33 distintos municipios”, afirmó Batres durante el recorrido.

Destaca la rehabilitación de los cinco quirófanos con los que cuenta la Clínica de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga”, a fin de convertirla en una nueva Clínica Hospital (CH). Foto: ISSSTE

Como parte de la estrategia para fortalecer los servicios de salud en la entidad, el titular del ISSSTE anunció que los cinco quirófanos de la CMF “Vasco de Quiroga”—que anteriormente funcionaba como hospital general—serán rehabilitados para convertirla en una nueva Clínica Hospital (CH).
“Tiene dos pisos que podrían utilizarse para poner camas hospitalarias y tiene cinco espacios para quirófanos. Vamos a hacer una remodelación para convertir esta Clínica de Medicina Familiar en una Clínica Hospital, aprovechando esos espacios, echando a andar nuevamente los quirófanos y también los pisos para hospitalización”, explicó.

Acompañado del cuerpo directivo del instituto, Batres también informó que se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán, además de que se remodelarán unidades médicas en distintos puntos del estado, entre ellas la de Uruapan.

“Y, por otro lado, vamos a construir dos centros de salud con servicios ampliados en distintos puntos de Michoacán, que son centros que combinan atención de primer nivel con especialidades y quirófano de segundo nivel”, añadió.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga”, en Morelia, Michoacán. Foto: ISSSTE

El funcionario subrayó que, paralelamente al fortalecimiento de la infraestructura, el ISSSTE mantiene activas sus campañas de vacunación contra Influenza, Tétanos, Covid-19 y Hepatitis B en todas sus unidades de salud. También continúa con la entrega de credenciales de vigencia permanente para personas jubiladas y pensionadas.

Además, el organismo instala módulos en las Ferias del Bienestar, donde ofrece consulta médica, somatometría, pruebas de detección, información del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y orientación de PENSIONISSSTE, entre otros servicios destinados a acercar la atención a la población.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Raúl Torres en Tribuna
2

Diputado migrante del PAN exige a EU intervenir en México para frenar "narcoestado"

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
3

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
4

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

5

RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

En la Ciudad de México se realizan las movilizaciones por el 25N, así es como entre consignas, y carteles avanzan contingentes feministas.
6

Mujeres salen a las calles de la CdMx para exigir a autoridades alto a la violencia

Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro
7

Corte Suprema de Brasil confirma condena de 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
8

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
9

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
10

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
11

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

El Primer Ministro de Perú afirmó que no es posible irrumpir en la Embajada de México, con lo que contradice las declaraciones del Presidente José Jeri.
12

Primer Ministro de Perú contradice a Jerí; no es posible irrumpir en Embajada, afirma

Javier Aguirre técnico Selección mexicana
13

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
14

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
15

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa siete vuelos
1

VIDEO ¬ Un hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa 7 vuelos

Javier Aguirre técnico Selección mexicana
2

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

En la Ciudad de México se realizan las movilizaciones por el 25N, así es como entre consignas, y carteles avanzan contingentes feministas.
3

Mujeres salen a las calles de la CdMx para exigir a autoridades alto a la violencia

4

RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

La Presidenta Sheinbaum señaló que el acoso y el abuso sexual deben estar tipificados en los códigos penales locales y el federal.
5

El acoso y abuso a mujeres debe estar en códigos penales locales y federal: Sheinbaum

Raúl Torres en Tribuna
6

Diputado migrante del PAN exige a EU intervenir en México para frenar "narcoestado"

Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro
7

Corte Suprema de Brasil confirma condena de 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica móvil para los niños en Gaza
8

El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica para los niños en Gaza

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
9

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
10

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
11

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La Secretaría de las Mujeres presentó los avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, que contempla la homologación del delito en todos los estados.
12

Plan Contra Abuso Sexual avanza en México; van por homologación de leyes en estados