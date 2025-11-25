ISSSTE anuncia ampliación y rehabilitación de infraestructura médica en Michoacán

Martí Batres informó que se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán, además de que se remodelarán unidades médicas en distintos puntos del estado, entre ellas la de Uruapan.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga”, en Morelia, donde destacó las acciones que emprenderá el organismo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este Plan, que vamos a llevar a cabo como Gobierno de la República en Michoacán, tiene muchas aristas y muchos elementos. Al ISSSTE le corresponde realizar varias tareas de este plan, entre otras, principalmente la siguiente: vamos a construir 33 consultorios en 33 distintos municipios”, afirmó Batres durante el recorrido.

Como parte de la estrategia para fortalecer los servicios de salud en la entidad, el titular del ISSSTE anunció que los cinco quirófanos de la CMF “Vasco de Quiroga”—que anteriormente funcionaba como hospital general—serán rehabilitados para convertirla en una nueva Clínica Hospital (CH).

“Tiene dos pisos que podrían utilizarse para poner camas hospitalarias y tiene cinco espacios para quirófanos. Vamos a hacer una remodelación para convertir esta Clínica de Medicina Familiar en una Clínica Hospital, aprovechando esos espacios, echando a andar nuevamente los quirófanos y también los pisos para hospitalización”, explicó.

Acompañado del cuerpo directivo del instituto, Batres también informó que se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán, además de que se remodelarán unidades médicas en distintos puntos del estado, entre ellas la de Uruapan.

“Y, por otro lado, vamos a construir dos centros de salud con servicios ampliados en distintos puntos de Michoacán, que son centros que combinan atención de primer nivel con especialidades y quirófano de segundo nivel”, añadió.

El funcionario subrayó que, paralelamente al fortalecimiento de la infraestructura, el ISSSTE mantiene activas sus campañas de vacunación contra Influenza, Tétanos, Covid-19 y Hepatitis B en todas sus unidades de salud. También continúa con la entrega de credenciales de vigencia permanente para personas jubiladas y pensionadas.

Además, el organismo instala módulos en las Ferias del Bienestar, donde ofrece consulta médica, somatometría, pruebas de detección, información del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y orientación de PENSIONISSSTE, entre otros servicios destinados a acercar la atención a la población.