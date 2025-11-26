122 personas han sido detenidas en 15 días de operativos del Plan Michoacán

Las labores de patrullaje se concentraron en siete municipios del estado de Michoacán: Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar confianza a sus habitantes.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales informaron la detención de 122 personas como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el periodo que abarca del 10 al 24 de noviembre de 2025.

En un comunicado conjunto, instituciones de seguridad detallaron que, en operaciones recientes, se logró además la detención de cuatro personas más y el aseguramiento de cuatro artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las labores de patrullaje se concentraron en siete municipios del estado: Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar confianza a sus habitantes.

Durante las dos semanas reportadas, los operativos permitieron el aseguramiento de 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos, 363 cargadores, así como 94 vehículos. También fueron confiscados 66 artefactos explosivos y 52 kilogramos de material explosivo.

En cuanto a narcóticos, se decomisaron 425 kilogramos de metanfetamina y 17 kilogramos de marihuana. Además, fueron asegurados 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del fortalecimiento coordinado entre los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia organizada y recuperar la tranquilidad en la región.