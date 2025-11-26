122 personas han sido detenidas en 15 días de operativos del Plan Michoacán

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 6:31 pm

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Las labores de patrullaje se concentraron en siete municipios del estado de Michoacán: Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar confianza a sus habitantes.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales informaron la detención de 122 personas como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el periodo que abarca del 10 al 24 de noviembre de 2025.

En un comunicado conjunto, instituciones de seguridad detallaron que, en operaciones recientes, se logró además la detención de cuatro personas más y el aseguramiento de cuatro artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

Los operativos fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las labores de patrullaje se concentraron en siete municipios del estado: Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar confianza a sus habitantes.

Durante las dos semanas reportadas, los operativos permitieron el aseguramiento de 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos, 363 cargadores, así como 94 vehículos. También fueron confiscados 66 artefactos explosivos y 52 kilogramos de material explosivo.

En cuanto a narcóticos, se decomisaron 425 kilogramos de metanfetamina y 17 kilogramos de marihuana. Además, fueron asegurados 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del fortalecimiento coordinado entre los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia organizada y recuperar la tranquilidad en la región.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Estado misógino

El menosprecio a la vida de las mujeres es lo que subyace cuando no hay justicia de...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

+ Sección

Galileo

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz se va: Dice que CSP le propuso ser Embajador. Ernestina Godoy llega a la FGR

2

El 80% del agua de mexicanos la roban empresas y políticos, calculan investigadores

3

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Once personas murieron y tres más resultaron lesionadas en un accidente registrado la mañana de este jueves en la carretera de cuota León-Salamanca.
4

Un accidente fatal sobre la autopista León-Salamanca deja 11 muertos y 3 lesionados

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.
5

¡Cuida tu dinero! La SSPC da consejos para evitar fraudes en cajeros automáticos

6

La FGJ-CdMx captura a "El Goofy", presunto autor intelectual del homicidio de Cohen

Los insultos contra la 4T
7

Los insultos contra la 4T

El mexicano Carlos Slim se mantuvo este año como el hombre más rico de Latinoamérica.
8

México, Brasil y Colombia tienen a los 10 más ricos de toda AL: Slim es el líder

9

Las imágenes del accidente aéreo en el que murieron Jenni Rivera y seis acompañantes

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala retiró el cargo de Cónsul Honorario a Raúl Rocha Cantú, empresario y presidente de Miss Universo.
10

Guatemala quita a Rocha Cantú título de Cónsul Honorario; no tiene inmunidad, aclara

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
11

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Pedro Castillo, el expresidente de Perú, fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración.
12

El expresidente Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión en Perú

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
13

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

El retorno tan temido de López Obrador
14

El retorno tan temido de López Obrador

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
15

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Juez de Control, Luis Fernando Díaz Parra, vinculó a proceso a Jorge Armando Gómez Sánchez, "El Licenciado", y a otros siete escoltas del exalcalde Manzo.
1

"El Licenciado" y 7 escoltas son procesados por el homicidio del Alcalde Carlos Manzo

2

Venezuela revoca permisos a aerolíneas que suspendieron vuelos tras advertencia de EU

El mexicano Carlos Slim se mantuvo este año como el hombre más rico de Latinoamérica.
3

México, Brasil y Colombia tienen a los 10 más ricos de toda AL: Slim es el líder

4

Gertz se va: Dice que CSP le propuso ser Embajador. Ernestina Godoy llega a la FGR

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.
5

¡Cuida tu dinero! La SSPC da consejos para evitar fraudes en cajeros automáticos

6

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Pedro Castillo, el expresidente de Perú, fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración.
7

El expresidente Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión en Perú

Once personas murieron y tres más resultaron lesionadas en un accidente registrado la mañana de este jueves en la carretera de cuota León-Salamanca.
8

Un accidente fatal sobre la autopista León-Salamanca deja 11 muertos y 3 lesionados

Ser mujer Presidenta es no abandonar a nadie: CSP al agradecer ayuda en inundaciones
9

Ser mujer Presidenta es no abandonar a nadie: CSP al agradecer ayuda en inundaciones

10

La FGJ-CdMx captura a "El Goofy", presunto autor intelectual del homicidio de Cohen

Cae autor de masacre en bar de Puebla
11

La SSP de Puebla detiene a “El Tato”, responsable de la masacre en el bar Lacoss

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala retiró el cargo de Cónsul Honorario a Raúl Rocha Cantú, empresario y presidente de Miss Universo.
12

Guatemala quita a Rocha Cantú título de Cónsul Honorario; no tiene inmunidad, aclara