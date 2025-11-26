ENTREVISTA ¬ Tenemos ubicados a jueces que ayudan a agresores de mujeres: Citlalli

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, expuso que jueces y juezas dentro de los poderes judiciales locales obstaculizan la justicia para las víctimas de violencia, llegando incluso a liberar a agresores y feminicidas. En el marco de las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres, Hernández señaló que el mayor reto es garantizar la procuración de justicia, pues la principal barrera se encuentra en el actuar de estas autoridades, criticando la falta de perspectiva de género.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció la existencia de jueces y juezas en los poderes judiciales locales que obstaculizan la justicia para las mujeres, llegando incluso a liberar a agresores y feminicidas. En el marco de las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres, la funcionaria señaló que el mayor reto de su gestión es garantizar la procuración de justicia.

En entrevista con “Los Periodistas”, Hernández indicó que la principal barrera se encuentra en el actuar de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos. "La mayoría de las demandas que escuchamos hoy en la marcha están dirigidas a algo que para nosotras en la Secretaría de las Mujeres es quizás el mayor reto y es la garantía de procuración de justicia que recae principalmente en ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas locales", afirmó.

La Secretaria de las mujeres criticó la falta de perspectiva de género de algunos integrantes del Poder Judicial, citando ejemplos de la revictimización que sufren las mujeres al momento de denunciar. "Cuando una mujer llega a un Ministerio Público y es golpeada y le dicen, 'Bueno, si no viene sangrando, regrese a su casa'. O 'pues, ¿qué le hizo a su esposo que la hizo enojar?'", criticó.

Citlalli Hernández refirió en ese sentido que se han detectado conductas anómalas por parte de los juzgadores. "También hemos ubicado en los poderes judiciales locales, jueces y juezas que actúan por lo menos fuera de la lógica jurídica. Y en ese sentido nosotras también queremos ir denunciando a estas jueces y juezas que han liberado violadores, que le facilitan el camino a feminicidas, agresores, etcétera", enfatizó.

La funcionaria lamentó especialmente que esta conducta se presente en juezas, considerándolo "doblemente doloroso." Al respecto, atribuyó el problema a una estructura "muy arraigada" y "patriarcal" dentro del sistema. "Los resquicios más viejos, más rancios de los poderes están en el poder judicial", sentenció.

Al ser cuestionada sobre la localización de este problema, la Secretaria de Mujeres dijo que "en la mayoría de los estados, si no es que en todos, nos hemos encontrado, por lo menos con jueces y juezas que no tienen sensibilidad."

Para combatir esta situación, la Secretaria de las Mujeres recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó reformas que establecen la obligación de los juzgadores de tener perspectiva de género.

Además, informó que, como parte del plan contra el abuso sexual anunciado esta mañana, se está trabajando con las secretarías de movilidad para generar "mecanismos y protocolos para prevenir el abuso o para tratar de atenderlo de manera inmediata" en el transporte público. También destacó que se está impulsando la reforma al Código Penal para que el delito de abuso sexual pueda ser perseguido de oficio.

La Secretaria concluyó que la falta de justicia conduce directamente a la impunidad, lo que funciona como un "permiso velado a seguir cometiendo delitos". La violencia familiar, señaló, es el índice de violencia hacia las mujeres más elevado.