ENTREVISTA ¬ Tenemos ubicados a jueces que ayudan a agresores de mujeres: Citlalli

Álvaro Delgado Gómez

25/11/2025 - 10:25 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El acoso y abuso a mujeres debe estar en códigos penales locales y federal: Sheinbaum

Gorbernadorxs firman compromiso nacional para combatir violencia contra las mujeres

CdMx lanza la campaña “Si te tocan, nos toca” para enfrentar la violencia de género

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, expuso que jueces y juezas dentro de los poderes judiciales locales obstaculizan la justicia para las víctimas de violencia, llegando incluso a liberar a agresores y feminicidas. En el marco de las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres, Hernández señaló que el mayor reto es garantizar la procuración de justicia, pues la principal barrera se encuentra en el actuar de estas autoridades, criticando la falta de perspectiva de género.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció la existencia de jueces y juezas en los poderes judiciales locales que obstaculizan la justicia para las mujeres, llegando incluso a liberar a agresores y feminicidas. En el marco de las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres, la funcionaria señaló que el mayor reto de su gestión es garantizar la procuración de justicia.

En entrevista con “Los Periodistas”, Hernández indicó que la principal barrera se encuentra en el actuar de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos. "La mayoría de las demandas que escuchamos hoy en la marcha están dirigidas a algo que para nosotras en la Secretaría de las Mujeres es quizás el mayor reto y es la garantía de procuración de justicia que recae principalmente en ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas locales", afirmó.

La Secretaria de las mujeres criticó la falta de perspectiva de género de algunos  integrantes del Poder Judicial, citando ejemplos de la revictimización que sufren las mujeres al momento de denunciar. "Cuando una mujer llega a un Ministerio Público y es golpeada y le dicen, 'Bueno, si no viene sangrando, regrese a su casa'. O 'pues, ¿qué le hizo a su esposo que la hizo enojar?'", criticó.

La Secretaría de las Mujeres presentó los avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, que contempla la homologación del delito en todos los estados.
El Plan Integral Contra el Abuso Sexual busca homologar este delito en los códigos penales de todos los estados. Foto: Presidencia

Citlalli Hernández refirió en ese sentido que se han detectado conductas anómalas por parte de los juzgadores. "También hemos ubicado en los poderes judiciales locales, jueces y juezas que actúan por lo menos fuera de la lógica jurídica. Y en ese sentido nosotras también queremos ir denunciando a estas jueces y juezas que han liberado violadores, que le facilitan el camino a feminicidas, agresores, etcétera", enfatizó.

La funcionaria lamentó especialmente que esta conducta se presente en juezas, considerándolo "doblemente doloroso." Al respecto, atribuyó el problema a una estructura "muy arraigada" y "patriarcal" dentro del sistema. "Los resquicios más viejos, más rancios de los poderes están en el poder judicial", sentenció.

Al ser cuestionada sobre la localización de este problema, la Secretaria de Mujeres dijo que "en la mayoría de los estados, si no es que en todos, nos hemos encontrado, por lo menos con jueces y juezas que no tienen sensibilidad."

Para combatir esta situación, la Secretaria de las Mujeres recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó reformas que establecen la obligación de los juzgadores de tener perspectiva de género.

Además, informó que, como parte del plan contra el abuso sexual anunciado esta mañana, se está trabajando con las secretarías de movilidad para generar "mecanismos y protocolos para prevenir el abuso o para tratar de atenderlo de manera inmediata" en el transporte público. También destacó que se está impulsando la reforma al Código Penal para que el delito de abuso sexual pueda ser perseguido de oficio.

La Secretaria concluyó que la falta de justicia conduce directamente a la impunidad, lo que funciona como un "permiso velado a seguir cometiendo delitos". La violencia familiar, señaló, es el índice de violencia hacia las mujeres más elevado.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

+ Sección

Galileo

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sheinbaum pide a Noroña respeto para Alcaldesa de Uruapan tras llamarla "fascista"
1

Sheinbaum pide a Noroña respeto para Alcaldesa de Uruapan tras llamarla "fascista"

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
2

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

La mexicana Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025, denunció amenazas de muerte en su contra por su triunfo.
3

"No me arrodillaré": Fátima Bosch denuncia acoso digital por triunfo en Miss Universo

Jóvenes realizan ejercicio
4

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

5

La ultraderecha de Verástegui y Neder fracasa. La Marea Rosa aún podría ser partido

Raúl Torres en Tribuna
6

Diputado migrante del PAN exige a EU intervenir en México para frenar "narcoestado"

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo en la mesa de negociación de los recientes bloqueos. Hicieron un llamado a continuar en la lucha y se dijeron seguros que volverán a buscarles
7

Transportistas y campesinos dejan mesa con el Gobierno; Segob llama a retomar diálogo

Javier Aguirre técnico Selección mexicana
8

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Sheinbaum reprueba que Diputado de la Cdmx del PAN pida intervención extranjera
9

"¿Por qué no lo hace aquí?": CSP critica a panista que busca acusar al Gobierno en EU

Café
10

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

11

RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

Aguacate
12

Comisión de EU propone establecer cuotas a las importaciones de aguacate mexicano

El retorno tan temido de López Obrador
13

El retorno tan temido de López Obrador

El asesor presidencial de Rusia aseguró que Vladímir Putin continúa dispuesto a reunirse con Donald Trump tras el intento fallido de encuentro en Hungría.
14

Rusia dice que es "prematuro" hablar de alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
15

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum reprueba que Diputado de la Cdmx del PAN pida intervención extranjera
1

"¿Por qué no lo hace aquí?": CSP critica a panista que busca acusar al Gobierno en EU

Sheinbaum pide a Noroña respeto para Alcaldesa de Uruapan tras llamarla "fascista"
2

Sheinbaum pide a Noroña respeto para Alcaldesa de Uruapan tras llamarla "fascista"

El asesor presidencial de Rusia aseguró que Vladímir Putin continúa dispuesto a reunirse con Donald Trump tras el intento fallido de encuentro en Hungría.
3

Rusia dice que es "prematuro" hablar de alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania

Jóvenes realizan ejercicio
4

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

5

La ultraderecha de Verástegui y Neder fracasa. La Marea Rosa aún podría ser partido

Inauguración de la Casa Escolar de la Niñez “Josefa Ortiz”
6

Casa Escolar de la Niñez Indígena es inaugurada en Oaxaca tras inversión de 25 mdp

7

Diputados aprueban Ley contra extorsiones; prevén sanciones de hasta 42 años

Reformas para mayor seguridad en hoteles.
8

CdMx presenta reformas para reforzar la seguridad de mujeres en hoteles y moteles

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo en la mesa de negociación de los recientes bloqueos. Hicieron un llamado a continuar en la lucha y se dijeron seguros que volverán a buscarles
9

Transportistas y campesinos dejan mesa con el Gobierno; Segob llama a retomar diálogo

El Pelón permanecerá en PPO
10

"El Pelón", reclutador del asesino de Carlos Manzo, recibe prisión preventiva

11

#PuntosyComas ¬ Lectores de medios y libros digitales crecen en México, revela INEGI

12

Fiscalía del Edomex detiene a seis personas en operativo contra "huachicol del agua"