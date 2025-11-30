El Gobierno de la CdMx asesorará a mujeres en colonias con altos índices de violencia

Montserrat Antúnez

30/11/2025 - 1:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CdMx presenta reformas para reforzar la seguridad de mujeres en hoteles y moteles

ENTREVISTA ¬ Tenemos ubicados a jueces que ayudan a agresores de mujeres: Citlalli

Plan Contra Abuso Sexual avanza en México; van por homologación de leyes en estados

La Secretaria de las Mujeres de la CdMx informó que funcionarias recorrerán colonias prioritarias para para ofrecer información, asesoría jurídica y servicios a mujeres como parte de la campaña de 16 días de activismo, "Si te tocan, nos toca”.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Funcionarias de la Ciudad de México (CdMx) iniciaron este 26 de noviembre y hasta el 10 de diciembre recorridos en colonias con altos índices de violencia para brindar información y asesoría jurídica a mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia como parte de la campaña de 16 días de activismo "Si te tocan, nos toca".

 "Es una jornada territorial. Es decir, vamos a ir a las colonias de la Ciudad de México con altos índices de violencia y vamos a tocar las puertas, llevar información de la oferta institucional y vamos a hacer procesos de diálogo con las vecinas en sus comunidades, vamos a llevar servicios. Es una acción que hemos llamado la oleada morada, la oleada violeta. Vamos a visitar compañeras funcionarias de las diferentes dependencias del Gobierno central e incluso de las propias alcaldías. Vamos a visitar las casas, a llevar allá la oferta institucional y a hablar con las mujeres, los hombres, las familias, los comercios. Lo que queremos es llevar el mensaje de quién es la responsabilidad de una vida libre de violencia para las mujeres: Es de todas, es de todos y qué toca a cada quien”, expuso la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz, en entrevista para el programa Dos con todo, de SinEmbargo Al Aire.

Los recorridos iniciaron en la colonia Ajusco, de la Alcaldía Coyoacán, y además de informar sobre servicios de salud y bienestar habrá asesorías jurídicas "por si alguien necesita  preguntar algo sobre un caso en específico", aseguró la Secretaria.

Las colonias prioritarias fueron elegidas a partir de los criterios de la Secretaría de Participación Ciudadana, que identificó colonias con índices altos de inseguridad, violencia pobreza o precariedad que han sido visitadas como parte del programa Casa por Casa.

La Secretaria Daptnhe Cuevas aseguró que, además de las jornadas de 16 días de activismo, las mujeres seguirán recibiendo atención a través de los recorridos que se realizan cada jueves en distintas colonias, en las audiencias públicas de los martes en el Zócalo.

"Y tenemos las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres para recibir, atender, acompañar, asesorar y hasta litigar; tenemos 27 casas de las Siempre Vivas, que son las unidades territoriales; tenemos 14 centros LIBRE, que es como se llama la oferta institucional de atención que hacemos en todo el país; tenemos también a las abogadas de las mujeres desplegadas en las fiscalías territoriales y en las fiscalías especializadas. Es decir, si una mujer fue agredida y necesita ir y levantar una denuncia, puede llegar a la fiscalía de su territorio y decir: '¿Dónde está la abogada de las mujeres?', y ahí la van a canalizar a esa abogada para que la asesore y la acompañe en la apertura de la carpeta de investigación", mencionó.

Las iniciativas de CdMx contra la violencia

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el 25 de noviembre un paquete de reformaa al Código Penal, la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo para fortalecer castigos contra la violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.

La propuesta incluye una iniciativa que obligará a hoteles y moteles a registrar a todos sus huéspedes, instalar videovigilancia enlazada en tiempo real al C5 y capacitar a su personal para identificar señales de riesgo, con el objetivo de prevenir feminicidios, transfeminicidios y trata de personas.

La Secretaria de la Mujeres detalló que la propuesta surgió luego de realizar mesas de trabajo y que cuentan con un protocolo que entraría en vigor una vez que se aprueben las reformas.

"[Como secretaría] nos toca crear el protocolo que ya tenemos listo, a partir de que la ley se apruebe saldremos con ese protocolo que mandata la ley. Crear el modelo de capacitación para que las personas del servicio general en los hoteles puedan tener la capacitación que se requiere para poder identificar las señales de riesgo, para que además sepan cómo prevenir, qué tipo de datos tienen que tomar, en qué se tienen que fijar, cómo no pueden pasar cosas como que entran dos y sale uno, tienen que averiguar qué está pasando", mencionó.

En materia de transporte público, la secretaria que firmarán un acuerdo con personal del transporte concesionado para acordar la capacitación y sensibilización de conductores "no solo no se sumen a agredir a las mujeres, sino que sean nuestros aliados en identificar alguna agresión y reportarla".

A la par de estas iniciativas, el 26 de noviembre inició en la Ciudad de México la etapa de preconsulta para la creación de un sistema de cuidados. El primero se realizó en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y otro se realizará viernes 28 en el Museo Rule, an la Alcaldía Cuauhtémoc, de 10:00 am a las 19 horas.

"Ha habido revoluciones de diversa índole, el mundo se ha venido transformando y lo que ha quedado igual es la división sexual del trabajo. Las mujeres seguimos a cargo de las tareas del cuidado que nadie reconoce, que nadie valora, que nadie paga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Generar alternativas. Las mujeres no tenemos que seguir cargando con las tareas del cuidado de manera desproporcionada e injusta y entonces hay que generar oferta institucional para que esas tareas se distribuyan distinto", dijo la Secretaria Cuevas Ortiz.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

+ Sección

Galileo

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
2

El único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

3

Expulsan al Santa de Coca

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo
4

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
5

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
6

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
7

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
8

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

Habitantes de Coyoacán y artistas visuales realizaron un mural en contra del saqueo del agua, el despojo y gentrificación previo al mundial 2026
9

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
10

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció una conferencia para presentar los primeros resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
11

El Plan Michoacán avanza: SSPC destaca 134 detenidos y 425 kilos de droga asegurados

12

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.
13

¡Cuida tu dinero! La SSPC da consejos para evitar fraudes en cajeros automáticos

La Jueza Gabriela Villeda determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción.
14

Bebé abandonado en Tultitlán, Edomex, será dado en adopción; abuelas no lo visitaron

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza"y anunció que el próximo año publicará un segundo texto de la serie, que se titulará "Gloria". 
15

El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo
1

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció una conferencia para presentar los primeros resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
2

El Plan Michoacán avanza: SSPC destaca 134 detenidos y 425 kilos de droga asegurados

Honduras elige a su nuevo Presidente en unas elecciones marcadas por tensiones, acusaciones cruzadas de fraude y un electorado con altos niveles de indecisión.
3

Honduras elige Presidente en medio de tensiones, denuncias y un electorado indeciso

4

El Gobierno de la CdMx asesorará a mujeres en colonias con altos índices de violencia

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
5

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza"y anunció que el próximo año publicará un segundo texto de la serie, que se titulará "Gloria". 
6

El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
7

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

El nuevo balance de las autoridades de Hong Kong elevó a 146 los muertos en el incendio del pasado miércoles en el gran complejo de apartamentos Wang Fuk.
8

El número de muertos por incendio en Hong Kong se eleva a 146; hay 100 desaparecidos

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.
9

Netanyahu solicita a Presidente de Israel orden de clemencia en juicio por corrupción

Obra Loco Amor
10

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

11

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.
12

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables