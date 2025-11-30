El Gobierno de la CdMx asesorará a mujeres en colonias con altos índices de violencia

La Secretaria de las Mujeres de la CdMx informó que funcionarias recorrerán colonias prioritarias para para ofrecer información, asesoría jurídica y servicios a mujeres como parte de la campaña de 16 días de activismo, "Si te tocan, nos toca”.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Funcionarias de la Ciudad de México (CdMx) iniciaron este 26 de noviembre y hasta el 10 de diciembre recorridos en colonias con altos índices de violencia para brindar información y asesoría jurídica a mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia como parte de la campaña de 16 días de activismo "Si te tocan, nos toca".

"Es una jornada territorial. Es decir, vamos a ir a las colonias de la Ciudad de México con altos índices de violencia y vamos a tocar las puertas, llevar información de la oferta institucional y vamos a hacer procesos de diálogo con las vecinas en sus comunidades, vamos a llevar servicios. Es una acción que hemos llamado la oleada morada, la oleada violeta. Vamos a visitar compañeras funcionarias de las diferentes dependencias del Gobierno central e incluso de las propias alcaldías. Vamos a visitar las casas, a llevar allá la oferta institucional y a hablar con las mujeres, los hombres, las familias, los comercios. Lo que queremos es llevar el mensaje de quién es la responsabilidad de una vida libre de violencia para las mujeres: Es de todas, es de todos y qué toca a cada quien”, expuso la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz, en entrevista para el programa Dos con todo, de SinEmbargo Al Aire.

Los recorridos iniciaron en la colonia Ajusco, de la Alcaldía Coyoacán, y además de informar sobre servicios de salud y bienestar habrá asesorías jurídicas "por si alguien necesita preguntar algo sobre un caso en específico", aseguró la Secretaria.

Hoy iniciamos la #OleadaVioleta en @Alcaldia_Coy, una acción territorial para que las mujeres conozcan los servicios de atención a mujeres que viven violencia. #SiTeTocanNosToca #16DíasDeActivismo

Las colonias prioritarias fueron elegidas a partir de los criterios de la Secretaría de Participación Ciudadana, que identificó colonias con índices altos de inseguridad, violencia pobreza o precariedad que han sido visitadas como parte del programa Casa por Casa.

La Secretaria Daptnhe Cuevas aseguró que, además de las jornadas de 16 días de activismo, las mujeres seguirán recibiendo atención a través de los recorridos que se realizan cada jueves en distintas colonias, en las audiencias públicas de los martes en el Zócalo.

"Y tenemos las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres para recibir, atender, acompañar, asesorar y hasta litigar; tenemos 27 casas de las Siempre Vivas, que son las unidades territoriales; tenemos 14 centros LIBRE, que es como se llama la oferta institucional de atención que hacemos en todo el país; tenemos también a las abogadas de las mujeres desplegadas en las fiscalías territoriales y en las fiscalías especializadas. Es decir, si una mujer fue agredida y necesita ir y levantar una denuncia, puede llegar a la fiscalía de su territorio y decir: '¿Dónde está la abogada de las mujeres?', y ahí la van a canalizar a esa abogada para que la asesore y la acompañe en la apertura de la carpeta de investigación", mencionó.

🟠La Secretaria de las Mujeres, @Daptnhe, informó que durante los #16DíasDeActivismo todas las dependencias del @GobCDMX realizaremos en conjunto jornadas en distintas colonias de las 16 alcaldías para que las mujeres conozcan la oferta de servicios que el gobierno les ofrece.

Las iniciativas de CdMx contra la violencia

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el 25 de noviembre un paquete de reformaa al Código Penal, la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo para fortalecer castigos contra la violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.

La propuesta incluye una iniciativa que obligará a hoteles y moteles a registrar a todos sus huéspedes, instalar videovigilancia enlazada en tiempo real al C5 y capacitar a su personal para identificar señales de riesgo, con el objetivo de prevenir feminicidios, transfeminicidios y trata de personas.

La Secretaria de la Mujeres detalló que la propuesta surgió luego de realizar mesas de trabajo y que cuentan con un protocolo que entraría en vigor una vez que se aprueben las reformas.

"[Como secretaría] nos toca crear el protocolo que ya tenemos listo, a partir de que la ley se apruebe saldremos con ese protocolo que mandata la ley. Crear el modelo de capacitación para que las personas del servicio general en los hoteles puedan tener la capacitación que se requiere para poder identificar las señales de riesgo, para que además sepan cómo prevenir, qué tipo de datos tienen que tomar, en qué se tienen que fijar, cómo no pueden pasar cosas como que entran dos y sale uno, tienen que averiguar qué está pasando", mencionó.

En materia de transporte público, la secretaria que firmarán un acuerdo con personal del transporte concesionado para acordar la capacitación y sensibilización de conductores "no solo no se sumen a agredir a las mujeres, sino que sean nuestros aliados en identificar alguna agresión y reportarla".

A la par de estas iniciativas, el 26 de noviembre inició en la Ciudad de México la etapa de preconsulta para la creación de un sistema de cuidados. El primero se realizó en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y otro se realizará viernes 28 en el Museo Rule, an la Alcaldía Cuauhtémoc, de 10:00 am a las 19 horas.