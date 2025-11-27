Incendio en Hong Kong suma 75 muertos; la SRE descarta connacionales afectados

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 7:47 am

Incendios en Hong Kong suman 55 muertos

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras de material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú. Este material, junto a los paneles de poliestireno, habrían contribuido a la rápida propagación del fuego.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México descartó este jueves que, de momento, haya registro de connacionales afectados por el incendio registrado ayer y que consumió a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong. El balance de muertos de la tragedia ya aumentó a 75, según han confirmado las autoridades locales, que también actualizaron a cerca de 80 el total de heridos, entre ellos once bomberos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

A través de una publicación en redes sociales, la SRE expresó sus condolencias al pueblo de Hong Kong e informó que "permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento".

"La SRE  extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo en Hong Kong, por el incendio que alcanzó edificios habitacionales y que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras desaparecidas", indicó en X, antes Twitter.

En caso de requerir asistencia consular, la Cancillería recordó que el número de contacto de emergencias del Consulado mexicano en Hong Kong es +852 9037 7491.

Hoy, el Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china indicó que las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, situada en el barrio de Tai Po, donde las llamas han sido ya controladas, si bien aún hay focos en varios pisos superiores de los rascacielos afectados, ubicados en el complejo residencial de Wan Fuk Court.

Ya son 279 los desaparecidos, según informaciones del diario The Standard. De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria.

Investigan negligencia inmobiliaria

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras de material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú. Este material, junto a los paneles de poliestireno, habrían contribuido a la rápida propagación del fuego.

Ayer, la Policía de Hong Kong anunció la detención de dos directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción sospechosa de haber utilizado materiales ignífugos de calidad inferior durante la renovación de Wang Fuk Court, el complejo residencial afectado.

"La investigación policial ha encontrado indicios de negligencia grave por parte de la empresa de construcción, ya que los materiales—como redes protectoras, láminas, lonas, etc. utilizados en la pared exterior de los edificios residenciales involucrados—se han hallado deficientes en los estándares de Seguridad Contra Incendios. Se cree que la menor capacidad de estos materiales para resistir o ralentizar la combustión ha exacerbado la propagación del incendio y ha resultado en las numerosas víctimas", explicó la Policía de Hong Kong en su cuenta de X.

Alrededor de 800 bomberos y 140 camiones se desplazaron al lugar de los hechos, donde también se usaron drones para apagar las llamas y tratar de identificar el número de personas atrapadas.

Asimismo, las autoridades de Hong Kong han anunciado que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, así como la cancelación de todos los actos de celebración oficial en memoria de las víctimas del enorme incendio, según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha ordenado el inicio de inspecciones en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del suceso, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocara la rápida propagación de las llamas.

-Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

