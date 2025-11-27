Oficial de la Policía Bancaria lesiona a su compañera y luego intenta suicidarse

Redacción/SinEmbargo

26/11/2025 - 8:24 pm

Policía de la CdMx hiere a su compañera tras discusión en Álvaro Obregón

Un oficial de la Policía Bancaria agredió este miércoles con una navaja a su compañera en la Alcaldía Álvaro Obregón, luego de enfrentar una discusión.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este que una mujer policía resultó herida durante una discusión con otro policía del sector, cuando ambos realizaban labores de vigilancia en una tienda de la cadena Sam’s Club, ubicada en Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, la agente se encontraba en servicio cuando inició una confrontación con su compañero identificado como Óscar “N", quien la atacó con un arma blanca a la altura del cuello, lo que obligó a solicitar ayuda médica y activar los protocolos de emergencia dentro de la tienda departamental.

Más tarde, paramédicos arribaron al lugar para valorar a la oficial y confirmaron que presentaba una lesión cortante en el cuello del lado izquierdo. Posteriormente, la trasladaron a un hospital cercano para recibir atención especializada, donde quedó bajo supervisión médica debido a la gravedad de la herida.

Tras la agresión, el policía intentó huir del sitio; sin embargo, el elemento fue localizado en calles aledañas luego de que él mismo se causara lesiones con arma blanca en las muñecas y el cuello, en un aparente intento de suicidio, por lo que también fue trasladado a un hospital bajo resguardo policial.

A raíz de ello, las autoridades señalaron que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación para definir su situación jurídica y proceder conforme a la Ley.

A su vez, el personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI y de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento del caso para iniciar indagatorias internas y colaborar con las autoridades ministeriales en lo que derive del caso.

Cinta con la que acordona la policía una zona.
Un policía de la Ciudad de México agredió este miércoles con una navaja su compañera en la Alcaldía Álvaro Obregón, luego de enfrentar una discusión. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Finalmente, la SSC-CdMx informó que activó a la Unidad Especializada de Género para brindar acompañamiento legal y psicológico a la policía lesionada y a sus familiares.

