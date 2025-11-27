Gobierno de la CdMx inaugura Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró el Centro de Voluntarios de la FIFA, donde capacitarán a seis mil personas que apoyarán a visitantes durante el Mundial 2026.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México inauguró este jueves el Centro de Voluntarios de la FIFA como punto estratégico para organizar actividades de acompañamiento, orientación y apoyo a los visitantes nacionales e internacionales durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Si deseas conocer la ubicación de este recinto, aquí te indicamos en qué lugar se encuentra. ¡Toma nota!

¿Dónde se ubica el Centro de Voluntariado de la FIFA?

De acuerdo con las autoridades, el centro quedó instalado en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, en la Alcaldía Tlalpan, el cual funcionará como sede principal para organizar las actividades de los voluntariados representarán a la ciudad ante millones de visitantes.

Durante la apertura, el la Jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina realizó un recorrido por las instalaciones y mostró que el centro cuenta con áreas coloridas, y espacios recreativos como mesas de futbolito y módulos informativos relacionados con el deporte, a fin de facilitar el trabajo e integración de los voluntarios.

Las y los voluntarios serán la primera sonrisa, el primer saludo y el primer recuerdo que el mundo se llevará de nuestra #CapitalDeLaTransformación. Estamos listas y listos para recibir a cada visitante rumbo al #Mundial2026 con dignidad y calidez. pic.twitter.com/gNVYmSXzzj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 26, 2025

¿Qué harán en el Centro de Voluntarios de la FIFA?

De acuerdo con las autoridades, el Centro coordinará las acciones del equipo de voluntarios de la FIFA, responsables de atender a los visitantes, ofrecer orientación turística y participar en acciones culturales programadas durante el evento.

Las instancias capitalinas destacaron que esta labor será esencial para proyectar una Ciudad de México acogedora y preparada para compartir su riqueza cultural, gastronómica y ambiental con los millones de personas que llegarán el próximo año.

Dicho proyecto contempla la capacitación de seis mil voluntarios seleccionados entre estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, así como de habitantes de las 16 alcaldías. Esto luego de un proceso de participación que inició meses atrás con una convocatoria dirigida a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía.

Inauguramos el Centro de Voluntarios de la @FIFAWorldCup en la Ciudad de México, en las instalaciones del @Tec_CCM. Es un espacio donde vamos a capacitar a 6 mil personas que tendrán la misión de conocer, sentir y vivir nuestra capital para compartir la experiencia del… pic.twitter.com/Gf8J4N0Sy6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 26, 2025

Las personas seleccionadas se distribuirán en puntos turísticos como:

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Inmediaciones del Estadio Azteca

“Nosotros nos distinguimos por ser una ciudad de corazón grande, en donde recibimos a todas las personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las creencias, de todas las expresiones sexuales, sin discriminación, sin racismo, sin xenofobia, sin odio y eso nos caracteriza como ciudad y frente al mundo”, aseguró Brugada.

Finalmente, el Gobierno local resaltó que faltan sólo 197 días para el inicio de la Copa del Mundo y que las acciones de preparación avanzan conforme al calendario previsto, por lo que el Centro de Voluntarios funcionará como base para coordinar desplazamientos, capacitación y asignación de tareas durante el evento.