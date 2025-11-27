Sedes mexicanas presentan avances para Mundial: movilidad, seguridad, infraestructura

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 12:11 pm

Jóvenes realizan una rutina de freestyle al finalizar la develación del reloj que llevará la cuenta regresiva a un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los gobernadores de Jalisco y NL, así como la Jefa de Gobierno de CdMx, presentaron los avances para el Mundial de futbol 2026 en materia de movilidad, seguridad y de infraestructura; Sheinbaum anunció una inversión federal millonaria.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– A 196 días de la inauguración del Mundial de futbol 2026 en México, Estados Unidos (EU) y Canadá, las tres sedes mexicanasCiudad de México (CdMx), Guadalajara y Monterrey– presentaron este jueves sus respectivos avances en movilidad, seguridad e infraestructura rumbo al evento deportivo más importante del mundo, que comenzará el próximo 11 de junio.

Durante la conferencia de prensa matutina diaria de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus, y de Nuevo León, Samuel García, así como la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, dieron a conocer las actualizaciones en sus respectivas entidades.

A su vez, Sheinbaum anunció que se había comprometido con los tres a que habrá "una aportación del Gobierno de México" para impulsar a las sedes rumbo al Mundial de 2026. "Será de entre mil 500 y dos mil millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué? Para infraestructura, transporte público y movilidad, principalmente. El compromiso se cumplirá el próximo año", anunció la Presidenta.

La Presidenta Sheinbaum anunció una inversión millonaria para las tres entidades que serán sedes del Mundial 2026 en México.
La Presidenta Sheinbaum anunció una inversión millonaria para las tres entidades que serán sedes del Mundial 2026. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Es un Mundial innovador, incluso la organización: Cuevas

Gabriela Cuevas, la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló en su turno durante la "mañanera" que se trata de un Mundial innovador, incluso en su organización.

"Por primera vez, la FIFA y los estadios que albergarán los partidos organizaron un comité por cada una de las ciudades sede. En México, tres ciudades recibirán 13 partidos de futbol: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se consolidan como series mundialistas. Hoy ya podemos decirlo: se jugarán cuatro partidos de repechaje", anunció.

La representante mexicana ante la FIFA reconoció a Brugada y a los gobernadores de Jalisco y NL "su constante disposición al diálogo y su trabajo coordinado". "Jugando en equipo se obtienen grandes resultados. Hemos construido acuerdos, recorremos las obras que se llevan a cabo y compartimos el mismo gol: que esta celebración se traduzca en más bienestar para la gente", indicó.

Cuevas presumió la "descentralización del Mundial" con decenas de festivales futboleros, con actividades culturales y deportivas, y transmisiones gratuitas para que disfrutemos de los partidos, en lo que el Gobierno de Sheinbaum ha llamado el "Mundial social".

Guadalajara y Monterrey tendrá dos partidos de repechaje cada uno.
Guadalajara y Monterrey tendrá dos partidos de repechaje cada uno. Foto: Presidencia

Además, se hicieron "grandes inversiones que se han hecho para cumplir con los más altos estándares del futbol y mejorar la experiencia para las aficiones en conectividad, sustentabilidad y accesibilidad", dijo Cuevas, como el tema de la seguridad, clave para recibir el torneo el próximo año.

"En Seguridad y Protección Civil nos preparamos para recibir este gran evento. Las dependencias federales de seguridad se coordinan con todos los gobiernos y con FIFA desde hace tres años. Contamos con un plan de trabajo unificado y homologación de protocolos para estadios, espacios públicos y zonas de celebración", detalló.

Además, la construcción y la mejora de infraestructura "es una prioridad para el Gobierno de México". "En coordinación, los tes niveles de gobierno diseñamos planes de movilidad, mejoras de infraestructura y ajustes operativos en el transporte público", remarcó Cuevas.

"Es importante mencionar que trabajamos incluso en cada uno de los accesos en las tres ciudades sedes. En la misma dependencia se coordina una mesa con todos los grupos aeroportuarios del país y otra con las principales carreteras alrededor de las ciudades sede. Los objetivos son claros y compartidos por todas las partes: mejorar la infraestructura aeroportuaria y carretera; facilitar la información al viajero; y potenciar el turismo regional. Durante las próximas semanas se sumarán más dependencias a las mesas de trabajo que mantenemos con los 3 gobiernos de las sedes," resumió.

La CdMx va por un Mundial "para todxs"

Clara Brugada aseguró desde Palacio Nacional que buscarán "un Mundial por la igualdad, por una ciudad abierta y sin muros" en una urbe que ha sido la única en inaugurar cuatro veces el Mundial. En 1970, 1986 y en 2026. "Pero no podemos olvidar el Mundial femenil de 1971 donde fuimos subcampeonas", subrayó.

La Jefa de Gobierno promovió un Mundial "sin homofobia, sin racismo, sin xenofobia, sin clasismo ni machismo, sin discriminación". "En una ciudad feminista, cosmopolita, vibrante, para divertirse y gozar, que recibe a todas las culturas y naciones. En resumen, un Mundial social. Un Mundial verde, con basura cero. Un Mundial con juego limpio y sociedad justa", anunció.

Destacó que las obras en la capital mexicana "no serán de relumbrón, serán permanentes" en beneficio de la ciudadanía. "Impulsamos la regeneración urbana y la rehabilitación de los barrios, pueblos y colonias alrededor del estadio. Con derechos plenos, agua y servicios, y recuperación del pozo del estadio que regresó a manos de la ciudad", afirmó.

Brugada anunció nuevas rutas de electromovilidad para la ciudad: la ruta del Chapulín, trolebús de Chapultepec a Universidad; el tren El Ajolote, modernizamos y duplicamos la capacidad del Tren ligero de Tasqueña a Xochimilco; la ruta de los animales silvestres de los pedregales, de Universidad a Huipulco; la ruta de las Heroínas indígenas, línea de autobuses eléctricos en el Centro Histórico.

"Modernizamos los Cetrams [Centro de Transferencia Modal] y estamos construyendo biciestacionamientos masivos. La Iniciativa Privada (IP) está renovando el Estadio Ciudad de México y nosotros renovamos su fuente de acceso: estamos transformando Calzada de Tlalpan con la ciclovía y el primer parque elevado de la ciudad, así como la transformación de los bajopuentes. Renovamos 10 rutas turísticas, resaltan los embarcaderos de Xochimilco," enlistó.

En el tema de seguridad, Brugada dijo que la CdMx recibirá el Mundial "con una ciudad iluminada": 334 kilómetros de caminos seguros para niñas y mujeres y 185 mil nuevas luminarias. El Centro Histórico será transformado con 50 kilómetros de iluminación en todas las calles. Edificios patrimoniales con iluminación artística. Habrá 30 mil cámaras, que convertirán a la CdMx en la urbe más videovigilada de América. Y tres mil 500 nuevas patrullas que ya cuidan la ciudad.

Además, se construyen y rehabilitan 500 canchas de futbol: 300 por el gobierno de la CdMx y 200 por las alcaldías. "Que la ciudad no sea sólo espectadora, sino protagonista, que se derribe el muro de la desigualdad, desde las periferias hasta el centro.  Recibimos el Mundial con más de 600 mil metros cuadrados de espacio público transformado con las Utopías, con más de 10 mil viviendas sociales nuevas", indicó.

Por último, Brugada señaló que los precios de las entradas al Mundial "no será un obstáculo", pues habrán 30 festivales futboleros gratuitos en toda la ciudad y uno inmenso en el Zócalo, con pantallas gigantes con la transmisión de los partidos, actividades para las infancias, conciertos, cines, deporte y mucha convivencia.

La CdMx buscará romper el récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo convocada el 22 de febrero y la Ola chilanga más grande del planeta el próximo 31 de mayo para recibir el Mundial.

Guadalajara presume su "mexicanidad"

Lemus presentó los avances en Guadalajara, su aeropuerto y la zona metropolitana, rumbo al Mundial 2026.
Lemus presentó los avances en Guadalajara, su aeropuerto y la zona metropolitana, rumbo al Mundial 2026. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El Gobernador Pablo Lemus, de Jalisco, indicó que Guadalajara se ha propuesto ser "la sede más mexicana" del Mundial 2026. La Perla Tapatía tendrá  tres sedes de entrenamiento para las selecciones que se definan en el sorteo, un centro de voluntarios y 90 mil habitaciones disponibles, el tercero del país con mayor oferta hotelera.

Recibirá además dos juegos de repechaje en marzo, lo que les ayudará a preparar para los cuatro partidos mundialistas que recibirá. "La selección mexicana jugará su segundo partido, el 18 de junio, en el Estadio Guadalajara, por primera vez, como no pasó en 1970 ni 1986", recordó Lemus.

Estimó que la entidad recibirá entre 2.5 y tres millones de visitantes los 39 días del Mundial. "En el estadio se ha hecho la renovación completa de la cancha, con las condiciones de la FIFA, se remodeló la red de Wi-Fi para tener internet gratuito en todos los partidos", dijo.

Además, se remodela la cruz de plazas para tener en la explanada del centro de Guadalajara la fiesta más grande del estado.  Habrá una rehabilitación de 270 canchas de futbol y un récord Guinness: desde el estadio Jalisco, la anterior sede mundialista, hasta el Estadio Guadalajara, la nueva sede, niñas y niños van a pasarse el balón y van a hacer la conexión con un solo balón.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara estará listo con su remodelación, aumentó su conexión de vuelos en esta etapa principalmente con Estados Unidos y Canadá, porque muchos visitarán la sede y cuando los partidos pasen a estos países, viajarán para allá.

Además, Lemus presumió la presentación de la Línea 5 del transporte público para el 5 de diciembre, que unirá Tlajomulco con Guadalajara. "Estamos terminando las obras de remodelación urbana, aumentamos carriles, ciclovía, banquetas, luminarias, arbolado, que unen el aeropuerto con la ciudad. Pero sobre todo hacemos el sistema de electromovilidad que unirá el aeropuerto con el estadio y con la Línea 3, que también unirá con el centro", adelantó.

"Habrá un legado social, el sistema de electromovilidad crecerá a municipios para unir el corredor industrial de El Salto. Remodelamos la fuente de La Minerva, con cruceros seguros y una parte peatonal para caminar alrededor. Habrá conciertos de Maná y Alejandro Fernández", resumió.

Monterrey presume transporte y parques

Por último, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, resaltó que en su mandato no se gastaría un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera "inversión en obra pública para que, una vez terminado, quede un gran legado".

Se trata de 34 proyectos que se concluirán para el Mundial, "la mayoría es gracias a que el Gobierno federal aceleró los procesos", agradeció García, además de los dos juegos de repechaje que recibirá, al igual que Guadalajara.

El Gobernador de NL, Samuel García, presumió la infraestructura en movilidad para el Mundial 2026.
El Gobernador de NL, Samuel García, presumió la infraestructura en movilidad para el Mundial 2026. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

"Se trata de la obra pública más grande de Nuevo León, con 4 mil empleos directos: el monorriel más largo del continente que son dos líneas de Metro, la 4 y la 6, y así se duplica el sistema. La Línea 6 tendrá como destino el aeropuerto. El estado renovará todos sus camiones de transporte público, los cuatro mil camiones. Todas las rutas reestructuradas, con clima, con internet. Y un parque lineal debajo del monorriel", presumió.

Además, la Fuerza civil blindará el estado. García indicó que la entidad redujo 81 por ciento sus delitos este año. "Habrá paz y tranquilidad en el Mundial", prometió.

Por otra parte, tendrán la remodelación del Parque Fundidora, donde buscarán romper el récord Guinness con el Fan Fest más grande en la historia de los mundiales. Habrá un parque enfrente del estadio de Rayados, que es la sede, y habrá un corredor verde para poder caminar, de menos de 4 km, hasta el Fan Fest.

"En conectividad, no tenemos playa pero tenemos frontera con EU. Hay un triángulo dorado con Houston y Dallas, de Texas, donde habrán 16 juegos. Esperamos muchos paisanos, a todos les decimos que se vengan por la nueva aduana, la Colombia, y vénganse por la nueva carretera; y nuevos vuelos a Madrid, Tokio, París, Corea del Sur, Panamá y todas las sedes en EU y Canadá", concluyó.

