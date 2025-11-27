"Vamos a cerrar bien el año", afirma Sheinbaum pese a ajuste de pronóstico de Banxico

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 12:44 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves que México tendrá un cierre de año positivo pese al recorte de crecimiento del PIB de 0.3 por ciento.

Claudia Sheinbaum sostuvo que el siguiente año habrá más inversión pública en obras, particularmente para trenes de pasajeros y carreteras, así como un impulso a la inversión privada. 

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves que México tendrá un cierre de año positivo pese al recorte de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.3 por ciento anunciado por el Banco de México (Banxico) ayer.

"Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos", expresó en conferencia matutina, a la vez que previó mayor inversión pública y privada para el próximo año.

La mandataria sostuvo que 2025 fue un año difícil para la economía mundial, no sólo para México, debido a la política arancelaria que impuso el Presidente Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca a inicios de año.

Sheinbaum sostuvo que nuestro país es el que menos aranceles tiene respecto al resto de naciones a los que la Administración Trump impuso para hacer crecer la economía de los Estados Unidos. La Presidenta enfatizó que en muchos países ha habido precaución para las inversiones en todos los países y particularmente México, por el propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

"En particular para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es de los países, sino que el país con menos aranceles de todo el mundo, una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial", detalló.

A pesar de estas dificultades económicas, la mandataria indicó que México atraviesa por un buen periodo en materia económica y puso como ejemplo el récord de inversión extranjera directa alcanzado este año. "Octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal de toda la historia de nuestro país y éste sigue creciendo”, añadió.

Además, destacó que el próximo año habrá mayor inversión, mayor desarrollo y generación de empleos. Para Sheinbaum Pardo el desempeño económico de 2026 prevé un incremento por el aumento en los niveles de inversión pública, especialmente en infraestructura hídrica, ferroviaria y carretera.

“Va a haber muchísimo más inversión pública […] Ya están los trenes México-Querétaro que va a tener mucho más impulso, a Pachuca, los trenes del norte, el que va hacia el oriente y el poniente de nuestro país”, detalló.

El Banxico recorta perspectiva de crecimiento

Ayer, la institución bancaria anunció un recorte de la expectativa de crecimiento económico para 2025, luego de confirmar una desaceleración en la actividad productiva durante el tercer trimestre del año.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, informó ayer que la economía mexicana se contrajo 0.29% en ese periodo, lo que llevó al organismo a ajustar el pronóstico del PIB de 0.6% a 0.3%.

Además de modificar el panorama de crecimiento, Banxico redujo su proyección de inflación general para el cierre de 2025. Ahora estima que el indicador se ubicará en 3.5%, por debajo del 3.7% previsto anteriormente.

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
3

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
4

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
5

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
6

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
7

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
9

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
10

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
11

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Alito
12

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
13

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
14

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
15

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

Destacadas
Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional
1

Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
2

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
3

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
4

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
5

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
6

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
7

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
8

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
9

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
10

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
11

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
12

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica