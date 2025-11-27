"Vamos a cerrar bien el año", afirma Sheinbaum pese a ajuste de pronóstico de Banxico

Claudia Sheinbaum sostuvo que el siguiente año habrá más inversión pública en obras, particularmente para trenes de pasajeros y carreteras, así como un impulso a la inversión privada.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves que México tendrá un cierre de año positivo pese al recorte de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.3 por ciento anunciado por el Banco de México (Banxico) ayer.

"Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos", expresó en conferencia matutina, a la vez que previó mayor inversión pública y privada para el próximo año.

La mandataria sostuvo que 2025 fue un año difícil para la economía mundial, no sólo para México, debido a la política arancelaria que impuso el Presidente Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca a inicios de año.

Sheinbaum sostuvo que nuestro país es el que menos aranceles tiene respecto al resto de naciones a los que la Administración Trump impuso para hacer crecer la economía de los Estados Unidos. La Presidenta enfatizó que en muchos países ha habido precaución para las inversiones en todos los países y particularmente México, por el propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

"En particular para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es de los países, sino que el país con menos aranceles de todo el mundo, una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial", detalló.

A pesar de estas dificultades económicas, la mandataria indicó que México atraviesa por un buen periodo en materia económica y puso como ejemplo el récord de inversión extranjera directa alcanzado este año. "Octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal de toda la historia de nuestro país y éste sigue creciendo”, añadió.

Además, destacó que el próximo año habrá mayor inversión, mayor desarrollo y generación de empleos. Para Sheinbaum Pardo el desempeño económico de 2026 prevé un incremento por el aumento en los niveles de inversión pública, especialmente en infraestructura hídrica, ferroviaria y carretera.

“Va a haber muchísimo más inversión pública […] Ya están los trenes México-Querétaro que va a tener mucho más impulso, a Pachuca, los trenes del norte, el que va hacia el oriente y el poniente de nuestro país”, detalló.

El Banxico recorta perspectiva de crecimiento

Ayer, la institución bancaria anunció un recorte de la expectativa de crecimiento económico para 2025, luego de confirmar una desaceleración en la actividad productiva durante el tercer trimestre del año.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, informó ayer que la economía mexicana se contrajo 0.29% en ese periodo, lo que llevó al organismo a ajustar el pronóstico del PIB de 0.6% a 0.3%.

Además de modificar el panorama de crecimiento, Banxico redujo su proyección de inflación general para el cierre de 2025. Ahora estima que el indicador se ubicará en 3.5%, por debajo del 3.7% previsto anteriormente.