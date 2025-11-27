Isidro Pastor, exlíder priista del Edomex preso por lavado de dinero, es excarcelado

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 1:05 pm

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor Medrano, sale de la cárcel

El político salió del Penal de Santiaguito después de que la Jueza decidiera la no vinculación a proceso al finalizar la segunda audiencia.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Isidro Pastor Medrano, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, salió la madrugada de este jueves de prisión tras pasar cinco días privado de la libertad. Medrano había sido detenido en un estacionamiento en el municipio de Metepec, señalado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Soy Isidro Pastor Medrano. Hace poco más de dos horas salí del Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. Una gran experiencia el haber estado ahí recluido cinco días, cinco días que me sirvieron para vivir una experiencia que ha marcado mi vida", expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El político salió del Penal de Santiaguito después de que la Jueza María Jazmín Ambriz López, que en la primera comparecencia determinó la prisión preventiva porque había un riesgo de fuga, según las pruebas presentadas por la Fiscalía, decidiera la no vinculación a proceso al finalizar la segunda audiencia.

"Yo en este momento reconozco el trabajo de la señora Juez María Jazmín, no hubo nada de por medio. Se trabajó transparentemente. La Fiscalía hizo su esfuerzo, pero mis abogados también hicieron el suyo. Mis respetos para todos", agradeció Pastor Medrano.

El priista afirmó que sale sin rencores, pero sí exigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la posibilidad de que le devuelvan su cartera que los agentes de seguridad le quitaron durante su detención, pues ahí se encuentran sus identificaciones oficiales, tarjetas de crédito y débito y un poco de dinero.

El pasado viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes federales detuvieron a Isidro Pastor “N”, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, como parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención se efectuó a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María, en Toluca, luego de que los elementos federales ubicaran al político tras varios días de seguimiento.

A raíz de su aprehensión, Isidro Pastor “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

Según las autoridades, el priista era investigado por la presunta compra de una propiedad adquirida en 2013, cuyo valor habría sido de 40 millones de pesos. Además, analizan diversos depósitos bancarios vinculados al exdirigente, cuya procedencia no ha sido acreditada.

El caso también incluía la revisión de documentos que podrían explicar el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble, así como el análisis de movimientos financieros vinculados a empresas y particulares cercanos al exfuncionario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

