¡Cuidado con los fraudes digitales en el Black Friday! La SSC-CdMx da estos consejos

La Policía Cibernética advirtió que estos eventos comerciales son aprovechados por los ciberdelincuentes para extraer datos personales y financieros que son empleados para cometer fraudes y robos.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Aprovechas las ofertas y acostumbras realizar compras en el Black friday y Cyber monday? Si es así, debes estar alerta para evitar ser víctima de ciberdelitos y fraudes digitales.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó a las y los consumidores del incremento de los riesgos de fraudes digitales durante el Black Friday y el Cyber Monday, eventos realizados por tiendas de comercio electrónico celebrados anualmente y que se han convertido en unos de los más importantes a nivel mundial.

La dependencia advirtió que "estos días representan grandes oportunidades para obtener descuentos en los productos, sin embargo, también es una buena ocasión para que los ciberdelincuentes incrementen sus campañas maliciosas dirigidas a los consumidores y a las empresas".

¿Qué hacer para no ser víctima de delito?

La Policía Cibernética sugirió prestar atención a las siguientes recomendaciones en caso de que se realicen compras en tiendas físicas:

Revisa el estado de los productos antes de adquirirlos.

Consulta las políticas de cambios garantías de evoluciones o cancelaciones.

Conserva todos los comprobantes de compra.

Si pagas en efectivo verifica los elementos de seguridad de los billetes.

En pagos con tarjeta coma confirma el monto antes de autorizar.

Verifica que la mercancía corresponda con los señalado en el recibo de pago.

Mantén objetos personales y pertenencias siempre a la vista.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética de la #SSC alerta a la ciudadanía del incremento de los riesgos de fraudes digitales durante el Black Friday y el Cyber Monday, eventos realizados por tiendas de comercio electrónico celebrados anualmente y que se han… pic.twitter.com/Lds4vTdp5J — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 26, 2025

¿Cómo me protejo si hago compras en línea?

La institución indicó que los defraudadores usan phishing con correos falsos, crean páginas web idénticas a las originales y difunden anuncios engañosos en redes sociales.

También usan aplicaciones móviles apócrifas que roban la información y mensajes SMS con enlaces maliciosos que instalan software dañino a los dispositivos celulares.

La SSC recomendó a la ciudadanía seguir los siguientes consejos para evitar ser víctima de un ciberdelito:

Desconfiar de promociones demasiado atractivas o increíbles para ser verdad. Verificar la autenticidad del sitio web donde se realice una compra. Utilizar métodos seguros de pago. No proporcionar información personal o financiera extra cuando no sea necesario. Guardar todos los comprobantes, capturas de pantalla y/o correos de confirmación para tener un respaldo de compra. Mantener antivirus y sistema operativo actualizados.

La dependencia indicó que el objetivo final de los ciberdelincuentes es la obtención de información confidencial para realizar fraudes, compras no autorizadas o vender los datos robados.

Por último, la Policía Cibernética pone a disposición de la ciudadanía los siguientes contactos para atender cualquier duda orientación o interponer una denuncia: