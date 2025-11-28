México, Brasil y Colombia tienen a los 10 más ricos de toda AL: Slim es el líder

La lista de los más ricos de Latinoamérica incluye a tres mexicanos –Slim, Larrea y Baillères–, a tres brasileños y a tres colombianos, además de una chilena en el top 3, de acuerdo con el listado de Bloomberg.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Tres empresarios mexicanos, liderados por Carlos Slim Helú, se encuentran en la lista de los 10 más ricos de Latinoamérica y el Caribe, con la presencia de una chilena en el top tres, así como la inclusión de tres brasileños y tres colombianos que completan la lista, de acuerdo con la agencia especializada en economía Bloomberg.

Slim Helú, dueño de América Móvil y de Grupo Carso, es el más rico de Latinoamérica, con un patrimonio de 113 mil millones de dólares, poco más de dos billones de pesos mexicanos. De acuerdo con Bloomberg, ha tenido una ganancia anual de 33 mil millones hasta el cierre de noviembre. A nivel mundial, el ingeniero está en el lugar 16 de lo más ricos.

El segundo lugar también lo ocupa un mexicano: Germán Larrea, dueño de Grupo México y de Cinemex, con una fortuna de 52 mil 100 millones de dólares. Es el puesto 31 a nivel mundial y tuvo ganancias este año de 19 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg.

En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona y su familia, que a nivel global tienen el lugar 42 de los más ricos. Su fortuna es de 42 mil 200 millones de dólares, gracias a que son dueños del Grupo Luksic, que acumula, como el resto de empresarios mencionados, un emporio que se extiende desde el sector financiero hasta el de energía y transporte.

Los brasileños y colombianos copan la lista

El cuarto y quinto más ricos de Latinoamérica son brasileños: se trata de Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, con 32 mil 300 millones de dólares. Hasta 2022, el sudamericano poseía un 2 por ciento de Meta, la compañía matriz de la famosa red social, y es el 63 más rico del mundo.

El otro es Jorge Paulo Lemann, el 84 más rico del mundo, uno de los dueños de 3G Capital y del grupo cervecero más grande del mundo, AB InBev, donde tiene una participación del 9 por ciento. Su fortuna es de unos 26 mil 100 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg.

A continuación en la lista de más ricos, hay tres colombianos: los quinto, sexto y séptimo más ricos de Latinoamérica. Se trata de Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y su familia, y David Vélez.

Gilinski, sexto más rico de la región y 102 del mundo, tiene una fortuna de unos 23 mil 500 millones de dólares, gracias a su control mayoritario del Grupo Nutresa y el Banco GNB Sudameris.

En sexto, y en el 150 a nivel global, está Santo Domingo, con 16 mil 600 millones de dólares. Dirige el Grupo Valorem y su poderío se extiende en el transporte, bienes raíces, servicios públicos y entretenimiento, de acuerdo con Bloomberg.

En séptimo, y 163 más rico del mundo, está Vélez, del neobanco Nubank en Brasil, conocido como NU, que tiene una fortuna de 15 mil 500 millones de dólares. Esta semana, solicitó la licencia bancaria en Estados Unidos, lo que ampliaría su alcance en caso de ser avalado.

Un tercer mexicano se cuela ente los más ricos de AL

Noveno en la lista de Bloomberg de los más ricos de Latinoamérica y el Caribe está el brasileño Andre Esteves, accionista mayoritario de Banco BTG Pactual, con una fortuna de 12 mil 100 millones de dólares.

Y el top 10 de más ricos de la región lo completa un tercer mexicano: Alejandro Baillères, presidente de Grupo Bal y con participación muy importante en Industrias Peñoles. Tiene una fortuna de 11 mil 700 millones de dólares y una ganancia en el año de 5 mil 660 millones.

Y es que un reciente reporte sobre riqueza mundial revela que México es un país de contrastes: mientras acumula cientos de miles de millonarios, también es la décima economía con los índices de desigualdad más altos, y además se prevé que en las próximas dos décadas el traspaso de estos patrimonios se dé sobre todo por herencias familiares, entre los mismos grupos, que significan un puñado apenas de los habitantes de la república.

En la distribución de los millonarios en el mundo, México se ubica en el lugar 21, de acuerdo con el informe sobre la Riqueza Mundial 2024, del banco UBS, una firma global que provee servicios financieros a clientes privados, corporativos e institucionales.

Fuera de la lista se quedó Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, con una fortuna de 9 mil 080 millones de dólares.