Un accidente fatal sobre la autopista León-Salamanca deja 11 muertos y 3 lesionados

La autopista León-Salamanca, en Guanajuato, fue el escenario de un accidente en el que estuvo involucrado un camión de carga. El hecho dejó un saldo de 11 personas fallecidas.

Guanajuato, 27 de noviembre (ZonaFranca).- Once personas murieron y tres más resultaron lesionadas en un accidente registrado la mañana de este jueves en la carretera de cuota León-Salamanca, a la altura de la comunidad San José Mendoza.

El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas y, debido a su magnitud, provocó afectaciones en la vía federal, generando tráfico en la zona.

El Gobierno municipal de Salamanca confirmó que en el hecho estuvo involucrado un camión de carga, además del deceso de las víctimas.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 113+000 de la carretera Salamanca -León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/yzCg43wInb — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 27, 2025

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Salamanca, Protección Civil Irapuato, Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional, informó la autoridad.

Hasta las diez de la mañana se mantenía un cierre parcial a la altura de La Trinidad de Temascatio (km 113+000), por lo que el flujo vehicular avanzaba de manera lenta. Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas.

