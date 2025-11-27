Guatemala quita a Rocha Cantú título de Cónsul Honorario; no tiene inmunidad, aclara

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, es investigado por las autoridades mexicanas por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala retiró el cargo de Cónsul Honorario a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y presidente de Miss Universo, en razón del cambio de domicilio del Consulado Honorario ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, sin notificación ni autorización previa.

"Considerando que el señor Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como cónsul honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas", indicó la representación diplomática del país centroamericano en un comunicado.

La Cancillería del país vecino destacó que la destitución se agilizó "debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata". Además, subrayó que el gobierno de Guatemala respeta los asuntos internos de otros Estados.

MINEX informa sobre acuerdo de derogación del Sr. Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario.#Comunicado 🔗 https://t.co/3jaXM1DRMQ pic.twitter.com/giU6OVDxT5 — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) November 27, 2025

El MINEX recalcó que "los Cónsules Honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural en nombre del país".

Por último, la representación diplomática guatemalteca subrayó que su gobierno refrenda el compromiso con la transparencia y la probidad; por ello, aseveró que "continuará realizando las acciones administrativas y legales que correspondan para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas que rigen el servicio consular y el servicio consular honorario".

Rocha Cantú, investigado por la FGR

Cabe destacar que el presidente de Miss Universo es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por varios delitos que presuntamente lo vinculan con el narcotráfico, el huachicol de combustible y el tráfico de armas.

Tuve el honor de reunirme con el señor

Cónsul General de Guatemala en México, en mi calidad de Cónsul Honorario de Guatemala, fue un encuentro de bienvenida y de diálogo sobre las múltiples oportunidades que existen entre Guatemala y México, dos naciones hermanas unidas por la… pic.twitter.com/he4nM7N1XV — Raul Rocha Cantu (@RaulRochaCantu) August 28, 2025

La Fiscalía informó que, el 29 de noviembre de 2024, "obtuvo información suficiente para abrir la carpeta de investigación 928/2024" en la que se investigan a 13 personas, una de las cuales es el presidente del certamen de belleza".

Rocha Cantú presuntamente lidera un grupo criminal dedicado al huachicol desde Centroamérica hacia México. La investigación contra el presidente de Miss Universo inició tras una denuncia anónima presentada ante la FGR en la que se señaló a Raúl "R" de también traficar armas para luego venderlas a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.

El diario Reforma, quien reportó ayer a la opinión pública sobre la imputación en contra de Rocha Cantú, agregó que el empresario se acercó a la FGR con el objetivo de solicitar un criterio de oportunidad y convertirse en testigo protegido del caso, al negociar la entrega de información y obtener a cambio impunidad penal y evitar una persecución por parte de las autoridades.