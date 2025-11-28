Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Una Jueza federal descartó otorgar una suspensión provisional a Ganador Azteca, casino subsidiario de TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, que pedía que se descongelaran sus cuentas, las cuales habían sido bloqueadas por la UIF.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El magnate Ricardo Salinas Pliego ha recibido otro revés en los juzgados mexicanos, ya que una Jueza federal ha rechazado otorgarle a su casino Ganador Azteca, subsidiario de TV Azteca, una suspensión provisional para desbloquear sus cuentas, luego de que fueran congeladas por parte de las autoridades por presunto lavado de dinero.

"Sentido de la suspensión provisional: se niega", resolvió la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Luz María Flores Alva, de acuerdo con los estrados judiciales consultados por SinEmbargo.

Además, la Jueza fijó el 26 de enero de 2026 para celebrar la audiencia constitucional, donde se revisará la demanda de amparo promovida por Ganador Azteca, Sociedad Anónima Promotora de Inversión.

Suspenden casinos por supuesto lavado

Hace un par de semanas, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de 13 casinos listados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear sus cuentas, algunos propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, luego de que una investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Gabinete de Seguridad, revelara operaciones en efectivo en dichos establecimientos, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Grupo Salinas aseguró que se trata de una "persecución de Estado".

"Se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas", explicó la Segob en un comunicado.

La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la Ley y con las personas usuarias de los servicios de centros de apuestas y plataformas.

Ante la noticia de la indagatoria y sanción, Grupo Salinas, de Salinas Pliego, reveló que algunos de sus casinos figuran entre los investigados, pero sostuvo que todo se trata de una "persecución".

"Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado. Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero", detalló la SHCP.

En un comunicado, la dependencia dijo que algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

"Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita [lavado de dinero], asociación delictuosa y delitos del orden fiscal", compartió la Secretaría.

Salinas Pliego acusa "persecución"

Por su parte, Grupo Salinas indicó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son dos de las compañías bajo la mira de la UIF, situación por la que el conglomerado se dijo víctima de "acoso y persecución".

"En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron hoy de una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero, entre las que se encuentra Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca", aseveró el conglomerado empresarial.

Grupo Salinas señaló que siempre ha sido respetuoso de la Ley. Afirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, al igual que todas sus empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este mes, en diferentes casos, que Salinas Pliego sí debe pagar más de 48 mil millones de pesos que adeuda por el impago de impuestos y créditos fiscales, así como otros 67 millones de pesos por una deuda de Nueva Elektra del Milenio. Además, el magnate debe pagar más de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.