"El Licenciado" y 7 escoltas son procesados por el homicidio del Alcalde Carlos Manzo

"El Licenciado" es señalado como presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría coordinado el reclutamiento de los sicarios que asesinaron al exalcalde Uruapan Carlos Manzo.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Juez de Control, Luis Fernando Díaz Parra, vinculó este jueves a proceso a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", y a otros siete escoltas del exalcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, por presuntamente participar en el homicidio del Edil.

En la audiencia judicial realizada en el complejo judicial del Centro para Integración de Adolescentes (CIA) en Morelia, el juzgador determinó otorgar un plazo de tres meses para que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realice las diligencias complementarias.

Mientras esto ocurre, "El Licenciado" permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En la audiencia Gómez Sánchez negó haber participado en el asesinato del Edil y sostuvo que fue "levantado" por encapuchados quienes, supuestamente, lo habrían amenazado y torturado antes de llevarlo a la Fiscalía para presentarlo como presunto responsable.

Con datos de prueba objetivos y contundentes aportados por el MP, se vinculó a proceso a Jorge Armando "N" por su probable participación en el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo y lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

A la par indicó que se ganaba la vida de manera honrada al referir que cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Además, dijo haberse desempeñado como contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de 2012 como parte de una empresa dedicada a la construcción.

Asimismo, comentó que ejerció como asesor del Congreso de la Unión en 2018, al prestar sus servicios profesionales para diputadas y diputados federales. También dijo haber realizado labores de obra pública para el Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán.

De igual forma, los escoltas del exalcalde fueron procesados por su presunta participación en el asesinato de Manzo. Los responsables de la seguridad del Edil fueron acusados de homicidio por omisión. El Juez consideró que no aplicaron los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad del funcionario.

La defensa jurídica de los siete elementos policiacos procesados aportó 25 pruebas para mostrar que, supuestamente, los agentes habían recibido la orden del exalcalde de mantener una distancia prudente entre él, la ciudadanía y estos. Como evidencia, los abogados incluyeron el actuar de una de las escoltas que recibió un balazo en la espalda al cubrir con su cuerpo al Edil, aunque éste ya había recibido al menos seis tiros.

Cabe mencionar que uno de los policías encargados de custodiar a Manzo, identificado como Demetrio “N”, es señalado por la FGE de asesinar de un tiro por la espalda y a corta distancia a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años que ejecutó al Edil. De acuerdo con un video y testimonios de los presentes, el guardaespaldas habría usado la misma pistola del sicario para abatirlo, cuando éste último ya estaba sometido.