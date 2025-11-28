VIDEO ¬ Ambulancia vuelca en Eje Central, en la CdMx, y deja a 3 paramédicos heridos

Una ambulancia de Protección Civil volcó en Eje Central tras ser impactada por un automóvil, dejando a tres paramédicos lesionados.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Una ambulancia de Protección Civil volcó la tarde de este jueves en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, lo que provocó una amplia movilización de servicios de emergencia y afectaciones de circulación en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil particular provocó el incidente al impactar la unidad médica cuando esta avanzaba con las sirenas encendidas, lo que causó que el vehículo de rescate perdiera el control y terminara volcado sobre la vialidad.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Cuauhtémoc, por volcadura. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/HiMRGo6zv8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 27, 2025

Elementos de emergencia acudieron para asegurar la zona y atender a los tripulantes, de los cuales tres paramédicos resultaron lesionados, mientras que el conductor del automóvil quedó ileso.

Durante las maniobras de auxilio, los equipos de rescate liberaron a una paramédico que quedó atrapada dentro de la ambulancia, en tanto que los otros dos lograron salir por su propia cuenta antes de ser atendidos.

#atencion 🚑 Accidente vial

Imágenes muestran cómo quedó una ambulancia impactada en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando, en la zona Centro de CDMX.

Se reporta al menos una persona lesionada.

⚠️ Precaución al circular por la zona. pic.twitter.com/g2S58q7OiS — Armando Mtz Arg (PLATA11) (@PLATA11CDMX) November 27, 2025

A raíz del accidente, la circulación en Eje Central y Fray Servando se vio afectada por el cierre aplicado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes permitieron el ingreso de las unidades de emergencia y las grúas que levantaron la ambulancia volcada.

En tanto, peritos de tránsito iniciaron los trabajos para determinar las causas del choque y establecer si alguno de los conductores incumplió con las señales de tránsito al momento del impacto.