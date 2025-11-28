La SCJN avala cobro del 2% a repartidores de aplicaciones que operan en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 10:41 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La STPS publica en el DOF el decreto que regula el trabajo en plataformas digitales

Diputados aprueban en la Comisión de Trabajo la reforma que regula el trabajo en apps

Reforma de apps choca con flexibilidad de repartidores; dicen no a la "subordinación"

La Suprema Corte validó que plataformas de reparto paguen dos por ciento por aprovechamiento de infraestructura en la Ciudad de México. El cobro no podrá trasladarse a repartidores ni usuarios.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este jueves el cobro del dos por ciento a las plataformas de reparto que operan en la Ciudad de México por el concepto de aprovechamiento de infraestructura.

Durante la sesión de este 27 de noviembre, el Pleno avaló el proyecto de la Ministra Lenia Batres, quien afirmó que el cobro compensa el uso y desgaste de las vialidades y bienes públicos utilizados por empresas privadas como Rappi, Didi y Uber en el desarrollo de sus actividades comerciales.

“El uso de la infraestructura de la ciudad de manera indiscriminada para el enriquecimiento de empresas en detrimento de la ciudadanía debe resarcirse para garantizar el derecho de movilidad urbana y el disfrute de todos los habitantes de la ciudad sobre su infraestructura”, destacó al señalar que la ciudad debe recibir una retribución económica.

A raíz de ello, la Corte estableció que el cobro no constituye un impuesto, sino un ingreso no tributario derivado del uso intensivo de la infraestructura capitalina, debido a que regula esquemas digitales que no se ajustan a los modelos tradicionales de contribución.

Las y los repartidores que trabajan para aplicaciones o plataformas están cubiertos con seguro médico en caso de sufrir un accidente mientras hacen una entrega.
La SCJN avala cobro del dos por ciento a repartidores de aplicaciones que operan en la CdMx. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Asimismo, el Pleno determinó que las empresas no podrán trasladar este pago a los usuarios ni a los repartidores, con el fin de proteger a quienes participan en estas actividades económicas.

En tanto, la resolución precisó que los recursos recaudados podrán destinarse, de manera preferente, al mantenimiento de la infraestructura vial y a fortalecer el derecho a la movilidad en la capital.

El criterio fue aprobado por siete ministros y rechazado por dos, quienes argumentaron que el cobro implica un impuesto encubierto y afecta igualmente a quienes reparten a pie o en bicicleta.

"Esto (que se trata de un impuesto) se hace aún más patente si se analiza que la cuota o tarifa que se cobra no se establece en función del objeto que se dice es el uso de la infraestructura, sino que se relaciona con su ingreso en cada operación, pues se basa en el total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación cobren por cada intermediación, promoción o facilitación, lo que me parece que carece de congruencia con su objeto y genera incertidumbre en los contribuyentes, generando su inconstitucionalidad", expuso el Ministro Giovanni Figueroa Mejía.

Las y los repartidores que trabajan para aplicaciones están cubiertos con seguro médico en caso de sufrir un accidente mientras hacen una entrega.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este jueves el cobro del dos por ciento a las plataformas de reparto que operan en la Ciudad de México. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Por otra parte, organizaciones de repartidores como Repartidores Unidos de México señalaron que el fallo afectará sus ingresos y acusaron que sus argumentos no fueron considerados en la deliberación.

"Nos hicieron creer que nos habían escuchado, pero en realidad no cambiaron nada de lo que ya decían. Ya tenemos que pagar impuestos como el IVA y el ISR y lo de la reforma laboral, y siempre quieren más", dijo en un comunicado la organización cuyos representantes fueron recibidos.

A la par, la asociación Alianza In advirtió que la medida tendrá efectos económicos en repartidores, pequeños negocios y consumidores, además de generar incertidumbre en el entorno digital.

Con la resolución del Pleno, ninguna otra empresa podrá obtener un amparo contra el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente desde su reforma en 2021.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
7

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
10

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

11

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
12

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
13

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
14

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
1

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
3

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
4

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
5

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
6

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
7

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
8

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
9

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
10

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
11

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
12

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán