El Senado avala la salida de Gertz Manero de la FGR; oposición cuestiona su salida

El Senado aprobó este jueves la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR; la oposición cuestionó la falta de renuncia explícita y la causa para dejar el cargo.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) con 74 votos a favor y 22 en contra, en una sesión en la que la oposición cuestionó los términos en los que el Fiscal presentó la separación al cargo.

Esta tarde, Gertz Manero presentó un documento al Senado en el que informó que se separa de su cargo como Fiscal General tras aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ser Embajador “ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento”.

En la discusión, la oposición señaló que la carta en la Gertz notificó su salida de la Fiscalía no contiene en ningún momento la palabra renuncia. Además cuestionó que el ser Embajador “ante un país amigo” se trate de una “causa grave” como las que contempla la Ley para remover al titular de la Fiscalía General.

El Diputado Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano aseguró que: “Desde MC esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública, no es un asunto que pueda calificarse de gravedad […] aspirar a ser Embajador no es una causa grave […] Nuestro voto será en contra”.

✅ Con 87 votos a favor y nueve en contra, se considera de urgente resolución la comunicación remitida por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que presenta la renuncia a su cargo. — Senado de México (@senadomexicano) November 28, 2025

Por otra parte, el Diputado Manuel Añorve del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que: “El PRI no puede, no debe, y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional se pretenda justificar la renuncia del Fiscal General de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Pero seamos serios, una Embajada no es causa grave, no tiene justificación jurídica, no lo dice la Constitución, no lo dice la Ley… Lo que sí dice la Ley es que la Fiscalía debe ser autónoma e independiente, y aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario: un Fiscal renunciado para dar paso a un Fiscal a modo, a alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode que no investigue, que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas”.

La renuncia de Alejandro Gertz fue presentada la tarde de hoy ante el Senado, luego de una gestión de casi siete años con grandes casos sin sentencias, investigaciones que se diluyeron y una Fiscalía que se volvió una institución “inerte”, para ser Embajador en otro país, el cual no especificó.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco; ratificando así a mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal de la República”, indicó a través de un carta.

Gertz Manero resolvió en una de sus últimas decisiones como Fiscal General de la República a Ernestina Godoy Ramos titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, con lo cual la hasta hoy Consejera de la Presidencia asumirá de manera interina el control de la Fiscalía General de la República.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LFGR) establece en su Artículo 21 que “la persona titular de la Fiscalía General será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”, nombramiento que se le otorga este jueves a Godoy Ramos.

Ernestina Godoy Ramos se desempeñó entre el 10 de enero de 2020 y el 9 de enero de 2024 como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México a propuesta de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, con quien trabajó previamente como Procuradora capitalina, del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.