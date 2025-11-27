ENTREVISTA ¬ El humor resuelve las contradicciones de la vida: José Casas-Alatriste

Obed Rosas

27/11/2025 - 4:00 pm

José Casas-Alatriste  habló en entrevista sobre su más reciente novela, un relato que sigue a Maximiliano Venegas, un empleado bancario frustrado que busca liberarse de su vida monótona a través de la escritura de una novela.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El escritor José Casas-Alatriste Parlange reflexiona sobre el papel del humor negro en su novela, Empleado Desconfianza (Letras de Plata), como una herramienta para confrontar la crisis existencial y la desconfianza sistémica de la sociedad moderna.

La obra narra el día a día de Maximiliano Venegas —un oficinista bancario sumido en la rutina— quien detesta cada minuto de su trabajo al tiempo que alimenta una rivalidad visceral hacia su compañero Gabriel Cambiazzo. El hastío de su existencia busca resolverlo a través de la escritura de una novela secreta en la que da vida a Dante Benavides, quien representa todo lo que él no es.

Casas-Alatriste detalló en la entrevista que el proceso de su personaje principal es un reflejo de una crisis más amplia:

"Yo creo que cuando tocas fibras profundas del dolor existencial vas abriendo estas capas como de la cebolla y vas descubriendo cuál es realmente la raíz del dolor, del conflicto o de esta crisis de existir".

Sin embargo, el elemento distintivo de la narrativa es su uso del humor negro, una herramienta que el autor considera esencial para procesar la complejidad de la vida moderna. "Yo creo que el humor muchas veces resuelve las grandes contradicciones de la vida", afirma el autor, explicando que su intención es evitar quedarse en lo superficial: "Mi intención es contraponer estos temas, para no quedarnos en la forma, no ser superficiales. A veces nos hace perdernos en la forma sin reconocer la problemática de fondo".

Un concepto central que atraviesa la obra es el de la desconfianza sistémica. Casas-Alatriste lo describe como una "energía, un gran principio sobre el cual está construido todo este sistema", desde las interacciones cotidianas hasta el ámbito corporativo. 

"Vivimos en una sociedad y en un sistema donde la confianza no tiene valor, donde la palabra no tiene valor", señaló, ejemplificando cómo el sistema opera bajo una constante presunción de engaño: "En las corporaciones, el empleado está desconfiado de que lo despidan o le nieguen la liquidación. Y el empleador está asumiendo que el empleado va a hacer una trampa o no va a trabajar las horas que le toca. La palabra desconfianza habla de ese problema sistémico en el que vivimos".

A través del prisma del humor negro y las disociaciones de su personaje, Empleado de Desconfianza invita al lector a reconocer las partes de sí mismo que prefiere ignorar, esas frustraciones que se acumulan ante un sistema que "genera un montón de absurdos por diseño". 

Para José Casas-Alatriste la novela busca que el lector se dé cuenta de que "quizás hay una parte en nosotros que no queremos ver. Hay personas que prefieren construirse la ilusión de que no están tan mal, porque quitarse esa ilusión sería ver todas las cosas que no les gustan de su vida, y eso sería muy doloroso". 

En esencia, la obra se configura como un espejo que, a través de la risa y la incomodidad, impulsa la confrontación con la propia realidad.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

