La FGR de Gertz dejó al huachicol correr a sus anchas: las sentencias cayeron a CERO

Arturo Daen

28/11/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Senado y Ejecutivo activan ruta para elegir nuevo Fiscal General: esto marca la Ley

Gertz se va: Dice que CSP le propuso ser Embajador. Ernestina Godoy llega a la FGR

Desde 2023 Pemex pierde 20 mil millones anuales por tomas clandestinas, y se investigan 16 mil millones por huachicol fiscal. Sin embargo, con la FGR de Gertz las sentencias por robo de combustible cayeron a mínimos.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El caso del dueño de Miss Universo exhibió una red de corrupción de tráfico de combustibles con pérdidas millonarias para el país, y puso de nuevo sobre la mesa el bajo nivel de efectividad de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz desde 2019 y hasta su renuncia, respecto a las investigaciones para investigar estos negocios sucios y castigar a los involucrados.

Mientras en 2014 Pemex observó un pico de mil 045 personas sentenciadas por robo de hidrocarburos en juzgados federales y locales, para 2024 según una respuesta vía Transparencia la cifra se desplomó a sólo dos sentencias, y de enero a junio de este año, cero, ninguna persona sentenciada.

Sólo en instancias federales, la FGR apenas logró 11 sentencias condenatorias por delitos de hidrocarburos, entre 2019 y junio de 2025.

Según reportes periodísticos, una funcionaria de la FGR presuntamente aceptó sobornos para alertar al empresario Raúl Rocha sobre las investigaciones en su contra por huachicol fiscal, en la frontera sur.

Hechos que se suman a un escándalo previo, el de altos funcionarios de la Marina también presuntamente involucrados en una red de huachicol fiscal, que había operado durante meses con buques ingresando millones de litros de hidrocarburos en costas de Tamaulipas.

Tabla: Elaboración propia, con datos de Pemex

Todo con el antecedente de un nivel raquítico de sentencias por este tipo de crímenes, considerando la magnitud del daño al erario, al menos 16 mil millones por huachicol fiscal, y 20 mil millones que pierde Pemex cada año por tomas clandestinas.

Caen al mínimo sentencias por huachicol

Entre 2019 y julio de 2025, el área jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) contabilizó seis mil 560 personas detenidas por delitos de robo de hidrocarburos en todas sus modalidades. Y en el mismo lapso de siete años, sólo 172 personas sentenciadas por esos crímenes en instancias de justicia federales o locales, sin que la Petrolera detallara cuántas fueron condenatorias.

De acuerdo con una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2018 Pemex observó 215 sentencias, para 2023 la cifra bajó a sólo 12. Luego fueron sólo dos sentencias en 2024, y ninguna entre enero y julio de este año.

En instancias federales las cifras son aún más raquíticas. Entre 2019 y 2024, la FGR inició 44 mil carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos. En 2019 fueron 10 mil 461 carpetas, y para 2024 bajaron a cuatro mil 294.

Pese a ese volumen de investigaciones, el Consejo de la Judicatura Federal sólo registró entre 2019 y hasta junio de este año 21 sentencias por ese tipo de crímenes. De ellas, sólo 11 sentencias condenatorias en juzgados y centros de justicia federales por delitos de robo de hidrocarburos y posesión ilícita del combustible.

De las 21 sentencias en juzgados federales, seis se dieron en 2019, seis en 2020, cuatro en 2021, una en 2022, tres en 2023 y una en 2024. De enero a junio de este año, ninguna.

Entre 2019 y julio de 2025, el área jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) contabilizó 6 mil 560 personas detenidas por delitos de robo de hidrocarburos en todas sus modalidades. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

También en respuesta a una solicitud de Transparencia, la FGR refirió que de 2019 a 2024 sólo había investigado a un funcionario público presuntamente involucrado en robo de combustibles. Sólo mencionó que era un chofer, y que el caso fue en 2021, sin detallar qué ocurrió con la investigación.

En abril de 2024, los medios Reforma y Milenio reportaron que la FGR de Gertz falló en un caso clave de huachicol contra dos ingenieros monitoristas de Pemex señalados por la sustracción de 18 mil 210 barriles de gasolina en 2018. El Juez consideró que la Fiscalía no logró acreditar su responsabilidad, y fueron absueltos.

Desde 2019 la FGR recibe menos denuncias e inicia menos carpetas de investigación, según datos del INEGI. En delitos financieros, históricamente relevantes para perseguir corrupción y operaciones de lavado, la caída es drástica: se pasó de más de 10 mil carpetas abiertas en 2018 a apenas poco más de dos mil en 2024.

Había más de nueve mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecución al cierre de 2023. Para los especialistas, eso evidencia una Fiscalía incapaz de cumplir siquiera sus funciones esenciales.

Daño millonario al erario

Los datos mencionados se magnifican al revisar el daño al presupuesto público que causa el robo y contrabando de combustible, el llamado huachicol fiscal, y los casos donde se menciona el presunto involucramiento de funcionarios de la Marina y de la propia FGR en redes de corrupción y tráfico ilegal de hidrocarburos.

Sólo en 2023 y 2024, Pemex descubrió 26 mil 664 tomas clandestinas de hidrocarburos, lo que representó pérdidas por 40 mil millones de pesos, según reportes de la petrolera.

Huachicol y Narco
Elementos de la Marina custodian contenedores con hidrocarburo decomisado. Foto: Semar

Si bien se registró una baja en los niveles de combustible robado respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando eran extraídos de forma clandestina 81 mil barriles diarios, el problema aún está lejos de erradicarse.

De hecho, durante 2024 Pemex padeció un incremento en la sustracción y comercio ilegal de los combustibles que produce. La petrolera estimó que el promedio de combustible robado ascendió a 17 mil barriles diarios en 2024, observándose un aumento del 10.4 por ciento en comparación con los 15 mil barriles diarios en 2023.

A esto se suma el daño patrimonial por el llamado huachicol fiscal, que es la importación ilegal de combustibles declarando que se trata de otro producto, como aditivos o lubricantes, para evadir el pago de impuestos al cruzar las aduanas.

Según el Secretario de Hacienda, las denuncias presentadas ante la FGR por huachicol fiscal hasta octubre involucraron un monto de al menos 16 mil millones de pesos que no llegaron a las arcas públicas, al evadir los controles aduanales.

En septiembre pasado autoridades federales informaron sobre la detención de 14 personas involucradas en huachicol fiscal en terminales marítimas de Tamaulipas, entre ellas mandos de la Marina como el Vicealmirante Manuel Roberto “N”. Todo a partir de una denuncia presentada hace un par de años por el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la detección de un buque cargado de 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos en marzo pasado. Un aseguramiento que el propio gobierno calificó como “histórico”.

Apenas un par de meses después, estalló otro caso de alto impacto sobre una red de huachicol fiscal. Se reveló que el dueño del concurso Miss Universo, Raúl Rocha, es acusado de participar en una red de narcotráfico, tráfico de armas y huachicol, al trasladar ilegalmente hidrocarburos por la frontera con Guatemala.

De acuerdo con El País y el diario Reforma, en el expediente de la FGR se menciona que en la red de huachicol participó una funcionaria de la Fiscalía, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, ya detenida en un penal de Morelos, y que al estar adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación en Delitos de Materia de Hidrocarburos presuntamente aceptó sobornos para filtrar a Raúl Rocha y cómplices información sobre las investigaciones en su contra.

Sobre el tema, en la conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre Gertz Manero: “Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad, que es muy importante que haya una coordinación mayor; en eso estamos trabajando desde que llegamos”.

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Enestina Godoy asume la FGR
7

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
8

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
11

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
12

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
13

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
14

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
1

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
3

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
4

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
5

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
6

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
7

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
8

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
9

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
10

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
11

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
12

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán