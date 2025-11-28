Productores y transportistas levantan bloqueos tras llegar a un acuerdo con la Segob

El acuerdo con productores agrícolas y transportistas incluye el levantamiento inmediato de los bloqueos para permitir el libre tránsito y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el jueves que se logró llegar a un acuerdo con productores agrícolas y transportistas para levantar los bloqueos carreteros que se mantenían desde el lunes, los cuales han generado pérdidas económicas de entre tres mil y seis mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México).

Mediante un comunicado que fue publicado en la página oficial del Gobierno de México, la Segob explicó que durante la reunión se les informó a los productores y transportistas sobre los programas y acciones institucionales que aplicarán las autoridades federales en los diferentes estados para atender sus demandas.

En este sentido, también se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen los manifestantes en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

"Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia", detalló la Secretaría de Gobernación.

Apenas el jueves, la Concanaco advirtió que los bloqueos realizados del 19 al 26 de noviembre han generado pérdidas de entre tres mil y seis mil millones de pesos.

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad. Es momento de acordar una ruta de solución, liberar corredores estratégicos y proteger el ingreso de los hogares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco en un comunicado.

La Confederación señaló que, con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales, se registraron al menos 29 cierres en 17 estados, los cuáles han afectado gravemente la movilidad de mercancías, el abasto de productos y la operación diaria de miles de empresas.

Por su parte, la Segob difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno federal mantiene disposición total al entendimiento, pero señaló que los grupos inconformes no retiraron los cierres e incluso ampliaron los bloqueos, impidiendo el paso de ambulancias, personal de emergencia y transporte de perecederos.

Ante este escenario, la Confederación planteó cuatro acciones urgentes para mitigar el impacto económico: