Juez vincula a proceso a regidor de Chalco por el delito de secuestro exprés

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Christian Jesús “N”, sexto regidor del municipio de Chalco, del Estado de México (Edomex) y señalado como integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue vinculado a proceso ayer por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión y permanecerá recluido.

El Juez, adscrito al penal estatal Neza-Bordo, ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el funcionario está identificado como líder del grupo denominado Sindicato 22 de Octubre, y que es investigado por su “probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión”.

Durante la audiencia celebrada ayer, el Juez revisó los datos recabados por el Ministerio Público y determinó iniciar el proceso legal, fijando un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria. “La Autoridad Judicial inició proceso legal en su contra”, indicó la Fiscalía, al explicar que las pruebas presentadas resultaron suficientes para continuar con el caso.

#AProceso. La #FiscalíaEdoméx obtuvo la vinculación a proceso de Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, quien se desempeñaba como sexto Regidor en el municipio de Chalco y quien es identificado como líder del grupo social autodenominado "Sindicato 22 de Octubre", por su… pic.twitter.com/I45sw6kMUI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 27, 2025

De acuerdo con la carpeta de investigación, las víctimas —dedicadas a la venta de garrafones de agua— fueron interceptadas el pasado 30 de julio en el municipio de La Paz por Christian Jesús “N” y otros sujetos que viajaban en un vehículo. Los afectados fueron obligados a abordar la unidad donde, según la Fiscalía, el regidor “presuntamente les amenazó con causarles daño a ellas y su familia sino pagaban una cuota semanal de mil pesos”.

El comunicado señala que el acusado se ostentó como integrante del “Sindicato 25 de Marzo” y de la “USON” para exigir el pago, con el objetivo de permitirles continuar con su actividad comercial.

Christian Jesús “N”, alias “Gimy” o “Jimmy”, fue detenido el pasado 21 de noviembre como parte de la Operación Caudal, un despliegue destinado a neutralizar a líderes de organizaciones delictivas con fachada de sindicato y a servidores públicos involucrados en la extracción y venta ilegal de agua. La FGJEM explicó que esta operación busca “la desarticulación de la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en el Estado de México”.

Tras su captura, el regidor fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Desde ahí se definió su situación jurídica: “determinó su vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión”.

La Fiscalía recordó que se le indaga por su probable participación en otros delitos como extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

El Sindicato 22 de Octubre, al que se le vincula como líder, opera principalmente en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Valle de Chalco e Ixtapaluca, zonas donde la autoridad ha detectado actividades relacionadas con el mercado ilegal de agua.