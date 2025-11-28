"El Coreano", reclutador del CJNG ligado al rancho Izaguirre, es detenido en Chiapas

"El Coreano" es señalado como presunto operador de José Gregorio Lastra Armida, “El Lastra”, líder de reclutadores del CJNG que operaba en el rancho Izaguirre.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas anunció ayer la detención de Héctor "N", alias "El Coreano", quien presuntamente era responsable de reclutar y adiestrar a personas contra su voluntad en el rancho Izaguirre para obligarlas a convertirse en integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, autoridades chiapanecas detallaron que este sujeto está acusado por los delitos de desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada.

Tras su detención, Héctor "N" fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde estará a disposición mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 26 de noviembre de 2025.-Hoy enviamos un mensaje claro, cuando la ciudadanía confía y reporta, el Estado actúa de inmediato.https://t.co/f8ga2BNbz2#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción #HumanismoQueTransforma pic.twitter.com/gYkLmrSSQb — Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) November 27, 2025

De acuerdo con información oficial, "El Coreano" formó parte de un grupo, que estaba bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armid, que se encargaba de reclutar y adiestrar a personas de manera forzada en el predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

En el operativo que llevó a la detención de "El Coreano"participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la SSP de Chiapas, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Autoridades chiapanecas resaltaron que el arresto del presunto delincuente se llevó a cabo "de manera precisa, coordinada y sin riesgo para la población".