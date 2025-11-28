Hay más de 10 capturas nuevas por caso Ayotzinapa: CSP; evalúan retorno de expertos

Sugeyry Romina Gándara

28/11/2025 - 11:44 am

La Presidenta Sheinbaum reveló este viernes que "han habido más de 10 detenciones recientes" por el caso Ayotzinapa; evalúan retorno de exmiembros del GIEI.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este viernes que se han realizado más de 10 capturas recientes relacionadas con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, gracias a nuevas investigaciones científicas. Además, adelantó que evalúan junto con padres y madres de los desaparecidos si retornan a la investigación un par de exmiembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Son más de 10 detenciones recientes, particularmente unas más recientes. Se van a dar a conocer en su momento ya que venga el nuevo Fiscal o la nueva Fiscal, ya que no intervenga en la investigación", explicó Sheinbaum a pregunta de SinEmbargo durante su conferencia de prensa matutina esta mañana.

"Es importante que todos sepan que han habido detenciones recientes muy importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa que ayer se le presentaron a los padres y madres. ¿De dónde se derivan? De un trabajo muy exhaustivo que está haciendo el nuevo Fiscal [Mauricio Pazarán], de investigación científica, relacionada con llamadas telefónicas que se hicieron esa noche, el 26 y 27 de septiembre de 2014", añadió.

Sheinbaum confirmó que han habido más de 10 detenciones recientes por el caso Ayotzinapa.
Sheinbaum confirmó que han habido más de 10 detenciones recientes por el caso Ayotzinapa. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Avances en el caso Ayotzinapa

La Presidenta detalló que no se habían utilizado estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía. "Algo se había hecho, pero no se habían utilizado estos mecanismos. Eso significa que llamadas telefónicas de celulares que se hicieron esa noche en la zona, que son cientos de miles, hay un esquema para saber, de personas que están detenidas, con determinados teléfonos, llamaron a quién y a dónde", completó.

Sheinbaum reconoció que, aunque hay avances, "todavía no los que quisiéramos para llegar a la verdad y la justicia". "Pero hay avances adicionales a lo que ya se tenía, que era la revisión de las propias carpetas de investigación y averiguaciones previas y las declaraciones de los propios testigos. Eso ha permitido avanzar hasta cierto punto, se informará al pueblo de México cuando la Fiscalía lo considere", aseguró.

Apenas esta semana, medios locales en Guerrero informaron que fuerzas federales catearon en Iguala dos casas y detuvieron a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A esto se suma que, a principios de noviembre, el gobierno de Estados Unidos deportó a Juan Alberto "N", un expolicía municipal de Huitzuco, Guerrero, quien presuntamente estaría involucrado en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Se trata de uno de los dos señalados en el caso que Sheinbaum le había pedido a Marco Rubio, Secretario de Estado estadounidense, que extraditara a México.

Sin embargo, la extradición de José Ulises Bernabé García, quien radica en EU y que en la época de la desaparición de los estudiantes era Juez en Barandilla de Iguala, sería más complicada, ya que solicitó asilo político en EU en abril de 2015 y fue aceptado en aquel país desde entonces.

Evalúan retorno de miembros del GIEI

La Presidenta Sheinbaum confirmó además este viernes desde Palacio Nacional que sí evalúan el retorno de exmiembros del GIEI para colaborar con la investigación del caso Ayotzinapa, pero no dio los nombres de quiénes serían los expertos que volverían al país.

"No es el GIEI como tal, ese grupo ya desapareció, ya no están juntos quienes participaron ahí. Algunos padres y madres han insistido en que algunas personas de las que participaron en el GIEI puedan ser incorporados como parte de la investigación. Yo ya les había planteado que se puede hablar con ellos. En su momento ellos ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva tienen limitantes", detalló la mandataria.

"Lo que quedamos ayer es que Arturo Medina, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se iba a comunicar con dos personas que pertenecieron al GIEI, en qué condiciones, si es que les interesa, regresar a participar en la investigación", reveló.

Ayotzinapa
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro

Además, Sheinbaum dijo que se conversa con las Naciones Unidas "para que algún otro experto internacional, que conozca de este tipo de investigación, pueda participar, con la anuencia de padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa". "Y hay nuevos lugares de búsqueda también, entonces no como quisiéramos, pero hay avances. Se hablará con ellos, con las personas, para ver si quisieran regresar, en qué condición", reiteró la Presidenta.

En julio, Sheinbaum había confirmado que Rosendo Gómez Piedra, hasta entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), decidió dejar su cargo tras acusaciones de corrupción por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

"Él renunció. Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado [Mauricio] Pazarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares", detalló en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ahora, la investigación también deberá enfrentarse al cambio de Fiscal General de la República (FGR), luego de la renuncia esta semana de Alejandro Gertz Manero, el titular desde 2019, para asumir una Embajada, en un movimiento intempestivo que se dio apenas en las últimas horas.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

