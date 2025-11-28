Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 2:39 pm

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024

Pese a que el empleo creció, la tasa de desocupación fue de 2.6 por ciento, por arriba del 2.5 por ciento de octubre de 2024. La población desocupada ascendió a 1.6 millones de personas, un aumento de 96 mil.

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2025.- La Población Económicamente Activa (PEA) en México alcanzó 62.5 millones de personas en octubre de 2025, lo que representó un incremento de 1.1 millones respecto al mismo mes de 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de participación económica se ubicó en 59.9 por ciento, ligeramente por debajo del 60.2 por ciento registrado un año antes.

En un boletín informativo sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi detalló que la tasa de participación económica de las mujeres fue de 46.7 por ciento, mientras que la de los hombres se situó en 74.9 por ciento. En comparación anual, la participación de mujeres se mantuvo sin cambios y la de hombres descendió 0.8 puntos porcentuales.

“La población ocupada alcanzó 60.9 millones de personas (97.4 por ciento de la población económicamente activa): un alza anual de un millón de personas. Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 25.3 millones y la de hombres, de 35.6 millones: un incremento anual en ellas de 567 mil y en ellos de 463 mil”, destacó el instituto.

La tasa de desocupación fue de 2.6 por ciento, apenas por arriba del 2.5 por ciento de octubre de 2024. La población desocupada ascendió a 1.6 millones de personas, un aumento de 96 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 634 mil, cifra similar a la del año pasado, mientras que la de los hombres subió a 997 mil, frente a los 901 mil registrados un año antes.

La tasa de subocupación se situó en 7.5 por ciento, por debajo del 9.4 por ciento reportado en octubre de 2024. A su vez, la tasa de condiciones críticas de ocupación se redujo a 34.4 por ciento, desde 35.9 por ciento en el mismo mes del año previo. En contraste, la informalidad laboral aumentó a 55.7 por ciento, frente al 54.1 por ciento registrado en octubre de 2024.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 41.8 millones de personas, equivalente al 40.1 por ciento de la población de 15 años y más. Esta cifra aumentó en 1.3 millones respecto a octubre del año pasado.

¿Qué tipo de empleo tuvo la población ocupada?

Del total de las 60.9 millones de personas ocupadas, 41.8 millones (68.7 por ciento) trabajaron como subordinadas y remuneradas, es decir, en una plaza o puesto de trabajo. Esto representó un incremento anual de 169 mil personas.

Además, 13.3 millones (21.9 por ciento) trabajaron de manera independiente, un aumento de 537 mil respecto a octubre de 2024. Por su parte, 3.6 millones (5.9 por ciento) fueron empleadoras o empleadores, cifra que creció en 117 mil.

IOE2025_11

Finalmente, 2.1 millones de personas (3.5 por ciento) participaron en negocios o parcelas familiares sin recibir remuneración monetaria, lo que significó un aumento anual de 208 mil.

¿En qué sectores se concentró la ocupación?

La población ocupada se distribuyó principalmente en:

  • Servicios: 27.2 millones, 44.6 por ciento.
  • Comercio: 12.0 millones, 19.7 por ciento.
  • Industria manufacturera: 9.8 millones, 16.1 por ciento.
  • Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: 6.3 millones, 0.3 por ciento.
  • Construcción: 4.8 millones, 7.9 por ciento.
  • Otras actividades económicas: 359 mil, 0.6 por ciento.
  • No especificado: 459 mil, 0.8 por ciento.

Los sectores con mayor crecimiento anual fueron restaurantes y servicios de alojamiento (381 mil), construcción (336 mil), servicios diversos (254 mil) y comercio (253 mil). En contraste, las mayores caídas se registraron en servicios profesionales, financieros y corporativos (–140 mil) y servicios sociales (–109 mil).

