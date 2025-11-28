De la Fuente deja unas semanas la SRE por una cirugía; Velasco lo suplirá: Sheinbaum

La noticia ocurre cuando está por definirse si Sheinbaum se reunirá con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en el sorteo de la FIFA en Washington el próximo viernes 5 de diciembre.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Juan Ramón de la Fuente, será sometido una cirugía, por lo que tomará unas semanas de licencia. Debido a su ausencia, Roberto Velasco Álvarez, el Subsecretario para América del Norte quedará como encargado de despacho.

"Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como Secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, se queda como encargado de despacho el Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez", escribió Sheinbaum en su cuenta de X, antes Twitter.

La noticia ocurre cuando está por definirse si Sheinbaum se reunirá con el Presidente Donald Trump y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en el sorteo de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en Washington, una posibilidad que la mandataria adelantó el miércoles.

Sheinbaum aclaró que su asistencia dependerá de si el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planear atender al evento. Si México va, lo hará sin una pieza clave en la relación con Estados Unidos.

"Estamos viendo si está comprobado que va el Presidente Trump, el Primer Ministro de Canadá y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo, entonces ya les informaríamos la próxima semana", explicó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Mencionó que sería el miércoles cuando informe si se trasladará a Washington, a donde fue invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación, pero destacó que hay muy buena relación con Estados Unidos y que prácticamente ya está subsanado el tema de barreras relacionadas con el tratado comercial.

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá durante el segundo mandato de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de renegociar o incluso abandonar el T-MEC. Tanto Carney como Sheinbaum han enfrentado aranceles a las importaciones de sus países, en una nueva política comercial que ha provocado incertidumbre en todo el mundo.