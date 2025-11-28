Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 1:56 pm

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.

Trump prometió que expulsará a migrantes de "países del tercer mundo" que no sean un activo para EU y terminará con los programas gubernamentales que benefician a ciudadanos no estadounidenses.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo). El Presidente Donald Trump anunció que tiene la intención de "pausar permanentemente" el ingreso a Estados Unidos (EU) de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", esto luego del tiroteo ocurrido en Washington, perpetrado por un hombre originario de Afganistán.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el cual dio a conocer que, como parte de su plan, expulsará a todas las personas que no sean un activo o que "no amen" a su país, además de que terminará con los beneficios gubernamentales para los no nacidos en EU.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluyendo aquellas firmadas por Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país, terminaré con todos los beneficios y subsidios federales a los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaré a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental", publicó.

Trump recalcó que su plan para "pausar" la migración hacia EU desde países en vías de desarrollo tiene el propósito de lograr una "reducción importante en las poblaciones ilegales y disruptivas", incluyendo a ciudadanos afganos que fueron admitidos tras colaborar con las fuerzas armadas estadounidenses durante su despliegue en Afganistán.

Este anuncio se da un día después de que ocurrió un tiroteo en Washington perpetrado por un hombre de nacionalidad afgana, quien disparó contra dos elementos de la Guardia Nacional ocasionando la muerte de una uniformada de 20 años de edad, mientras que el otro elemento resultó con heridas graves.

Trump culpa a migrantes por la violencia en EU

En un mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias, el Presidente Donald Trump culpó a migrantes originarios de países en vías de desarrollo -o como él los llama del "tercer mundo"- que radican en Estados Unidos por supuestamente ser responsables del deterioro social que afecta actualmente a ese país.

El mandatario resaltó que en EU la población migrante asciende a 53 millones de personas de acuerdo con el último censo, al tiempo que reclamó que la mayoría de estas personas "reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga".

"Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.)", publicó Trump.

Como ejemplo, el Presidente estadounidense afirmó que en Minnesota hay "cientos de miles de refugiados de Somalia" que han tomado el control del estado, por lo que "las pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

"La frase 'usar y tirar' define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Y ¿para cuándo el desafuero de "Alito" Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de "Alito" Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
7

"El Goofy" permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
10

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

11

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
12

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", se declarará culpable por narcotráfico en EU

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
13

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
14

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Salinas Pliego amenaza a AMLO: "Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará"
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: "Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará"

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
1

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
3

"El Goofy" permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
4

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
5

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
6

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
7

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
8

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
9

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar perman
10

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
11

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
12

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán