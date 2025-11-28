Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Trump prometió que expulsará a migrantes de "países del tercer mundo" que no sean un activo para EU y terminará con los programas gubernamentales que benefician a ciudadanos no estadounidenses.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo). El Presidente Donald Trump anunció que tiene la intención de "pausar permanentemente" el ingreso a Estados Unidos (EU) de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", esto luego del tiroteo ocurrido en Washington, perpetrado por un hombre originario de Afganistán.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el cual dio a conocer que, como parte de su plan, expulsará a todas las personas que no sean un activo o que "no amen" a su país, además de que terminará con los beneficios gubernamentales para los no nacidos en EU.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluyendo aquellas firmadas por Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país, terminaré con todos los beneficios y subsidios federales a los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaré a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental", publicó.

Trump recalcó que su plan para "pausar" la migración hacia EU desde países en vías de desarrollo tiene el propósito de lograr una "reducción importante en las poblaciones ilegales y disruptivas", incluyendo a ciudadanos afganos que fueron admitidos tras colaborar con las fuerzas armadas estadounidenses durante su despliegue en Afganistán.

Este anuncio se da un día después de que ocurrió un tiroteo en Washington perpetrado por un hombre de nacionalidad afgana, quien disparó contra dos elementos de la Guardia Nacional ocasionando la muerte de una uniformada de 20 años de edad, mientras que el otro elemento resultó con heridas graves.

Trump culpa a migrantes por la violencia en EU

En un mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias, el Presidente Donald Trump culpó a migrantes originarios de países en vías de desarrollo -o como él los llama del "tercer mundo"- que radican en Estados Unidos por supuestamente ser responsables del deterioro social que afecta actualmente a ese país.

El mandatario resaltó que en EU la población migrante asciende a 53 millones de personas de acuerdo con el último censo, al tiempo que reclamó que la mayoría de estas personas "reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga".

"Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.)", publicó Trump.

Como ejemplo, el Presidente estadounidense afirmó que en Minnesota hay "cientos de miles de refugiados de Somalia" que han tomado el control del estado, por lo que "las pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada".