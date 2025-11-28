Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 2:58 pm

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.

Una Juez avaló una suspensión provisional para permitir que los casinos de Salinas Pliego, todos ellos en línea, puedan operar, pero el jueves otra Jueza rechazó desbloquear las cuentas de estos casinos: no queda claro si podrán hacerlo o no.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Un Juez federal admitió un amparo y otorgó este viernes una suspensión provisional para que los casinos en línea del empresario Ricardo Salinas Pliego, aglomerados bajo el nombre de Ganador Azteca, subsidiario de TV Azteca, puedan operar, aunque se desconoce si podrán hacerlo, ya que este jueves una Jueza descartó desbloquear las cuentas del operador, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.

"Se concede la suspensión provisional para el único efecto de que deje de surtir efectos la ejecución de la orden de bloqueo, interrupción o deshabilitación electrónica y no se prohíba a la quejosa operar los dominios con el objeto que no se obstaculice ni se restrinja el acceso del público suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales", resolvió el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados judiciales consultados por SinEmbargo.

El Juez ordenó además que se exhorte a la Network Information Center (NIC) de México, quien es la que maneja los dominios de internet con la extensión .mx, a reactivar estos dominios: se trata de los dominios bet365.mx y betano.mx, ambas operadas por Ganador Azteca.

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan descongelar sus cuentas. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El Juzgado fijó para el 8 de diciembre por la mañana para determinar si otorga la suspensión definitiva, es decir, hasta que se complete la demanda de amparo y haya una resolución final. Sin embargo, las autoridades mexicanas pueden apelar en las próximas horas ante un Tribunal Administrativo en la capital mexicana.

Por último, el Juez determinó que la audiencia constitucional por la demanda de amparo se realiza el 22 de enero de 2026.

Sin embargo, no queda claro si los casinos en línea de Salinas Pliego podrán operar, ya que este jueves, una Jueza federal ha rechazado otorgarle al operador de casinos Ganador Azteca una suspensión provisional para desbloquear sus cuentas, luego de que fueran congeladas por parte de las autoridades por presunto lavado de dinero.

"Sentido de la suspensión provisional: se niega", resolvió la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Luz María Flores Alva, de acuerdo con los estrados judiciales consultados por SinEmbargo. Además, la Jueza fijó el 26 de enero de 2026 para celebrar la audiencia constitucional, donde se revisará la demanda de amparo promovida por Ganador Azteca, Sociedad Anónima Promotora de Inversión.

Suspenden casinos por supuesto lavado

Hace un par de semanas, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de 13 casinos listados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear sus cuentas, algunos propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, luego de que una investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Gabinete de Seguridad, revelara operaciones en efectivo en dichos establecimientos, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Grupo Salinas aseguró que se trata de una "persecución de Estado".

"Se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas", explicó la Segob en un comunicado.

La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la Ley y con las personas usuarias de los servicios de centros de apuestas y plataformas.

Ante la noticia de la indagatoria y sanción, Grupo Salinas, de Salinas Pliego, reveló que algunos de sus casinos figuran entre los investigados, pero sostuvo que todo se trata de una "persecución".

Salinas Pliego acusa "persecución"

Por su parte, Grupo Salinas indicó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son dos de las compañías bajo la mira de la UIF, situación por la que el conglomerado se dijo víctima de "acoso y persecución".

"En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron hoy de una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero, entre las que se encuentra Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca", aseveró el conglomerado empresarial.

Grupo Salinas señaló que siempre ha sido respetuoso de la Ley. Afirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, al igual que todas sus  empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este mes, en diferentes casos, que Salinas Pliego sí debe pagar más de 48 mil millones de pesos que adeuda por el impago de impuestos y créditos fiscales, así como otros 67 millones de pesos por una deuda de Nueva Elektra del Milenio. Además, el magnate debe pagar más de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.

