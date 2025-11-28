¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

El aguinaldo es un derecho irrenunciable para todas las personas trabajadoras, mismo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo de la temporada de fin de año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo. A continuación te decimos lo que debes saber.
Es importante mencionar que, las personas trabajadoras del hogar y trabajadores temporales del campo también tienen derecho a recibir esta prestación, según lo establece la Ley Federal del Trabajo.
Por el contrario, de acuerdo con la reciente reforma a la legislación laboral, las personas que trabajan como repartidores para plataformas digitales (como Uber, Rappi, DiDi, etc.) no tienen derecho a recibir esta prestación, debido a la naturaleza flexible de su trabajo.
¡Atención, persona trabajadora!
📝Estos son 5 datos que debes saber sobre tu #Aguinaldo2025, un derecho reconocido en la #LFT.
Si tu empleador no realiza este pago o lo hace después del 20 de diciembre 📅, contacta a la @PROFEDET:
📞 079
✉️ [email protected] pic.twitter.com/q9PBFpXOAn
— STPS México (@STPS_mx) November 27, 2025
¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo 2025?
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, las y los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de un aguinaldo cada año antes del 20 de diciembre.
En caso de que alguna persona trabajadora no reciba el pago de esta prestación, o si el empleador realiza el pago después de la fecha límite, pueden solicitar asistencia contactando a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), para lo cual pueden recurrir a alguna de las siguientes alternativas:
- Vía telefónica, llamando al 079.
- Enviando un correo electrónico a [email protected].
5 datos que debes saber sobre el aguinaldo
- El aguinaldo es un derecho irrenunciable establecido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibirlo.
- El monto del aguinaldo debe ser equivalente al menos a 15 días de salario.
- En caso de las personas trabajadoras que no hayan cumplido el año de servicio recibirán la parte proporcional al tiempo que llevan laborando.
- Debe ser pagado en efectivo y con moneda nacional.
- No puede sustituirse con vales, mercancía o cualquier otra forma de pago.