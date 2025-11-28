“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

La captura de “El Goofy” forma parte de las acciones de la Fiscalía capitalina para esclarecer el crimen ocurrido a las afueras de Ciudad Judicial.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, Ciudad de México (CdMx).

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx) presentó la imputación en contra del presunto responsable señalado como autor intelectual del crimen.

De acuerdo con las autoridades judiciales, "El Goofy" permanecerá encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en tanto se cumple el lapso de dos meses que el juzgador otorgó para la conclusión de las diligencias correspondientes que determinarán la situación jurídica del detenido.

La Fiscalía CDMX aprehendió a Jorge “N”, alias “El Goofy”, identificado como el probable autor intelectual del homicidio de un abogado ocurrido el pasado 13 de octubre en Ciudad Judicial. Esta aprehensión se suma a la de Héctor “N” y Dónovan “N”, quienes ya están vinculados a… pic.twitter.com/4qxOcvs0ox — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 27, 2025

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía detuvieron el día de ayer a Jorge Antonio Calderón en la colonia Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en donde permanecía oculto.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente para luego trasladarlo al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Héctor “N”, uno de los participantes materiales del ataque contra el abogado Cohen. Posteriormente, el 15 de octubre pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendieron a Donovan “N”, quien también fue identificado como probable autor material.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/dov2nV1Fnt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

Ambos sujetos son jóvenes de entre 18 y 20 años de edad quienes alegaron vivir en una situación de precariedad económica, por lo que aceptaron involucrarse en el crimen sin realmente saber que se trataría de asesinar a David Cohen.

Luis Alberto Hernández, defensor de Héctor "N", enfatizó que el joven de 18 años desconocía lo que sucedería el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial, ya que las personas que lo implicaron en el caso le dijeron que sólo se trataba de "cobrar un dinero y darle un susto a una persona".

¿Quién fue el abogado asesinado en CdMx?

David Cohen Sacal fue un abogado conocido por representar al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, durante el proceso en su contra tras ser acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada; también representó al actor Sebastián Rulli.

Cohen Sacal se especializaba en litigios en el Área Civil y Mercantil, en Materia Administrativa; Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad; Concursos Mercantiles; asesoría Corporativa y Condominal.