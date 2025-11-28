“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Redacción/SinEmbargo

28/11/2025 - 5:38 pm

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.

La captura de “El Goofy” forma parte de las acciones de la Fiscalía capitalina para esclarecer el crimen ocurrido a las afueras de Ciudad Judicial.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, Ciudad de México (CdMx).

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx) presentó la imputación en contra del presunto responsable señalado como autor intelectual del crimen.

De acuerdo con las autoridades judiciales, "El Goofy" permanecerá encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en tanto se cumple el lapso de dos meses que el juzgador otorgó para la conclusión de las diligencias correspondientes que determinarán la situación jurídica del detenido.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía  detuvieron el día de ayer a Jorge Antonio Calderón en la colonia Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en donde permanecía oculto.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente para luego trasladarlo al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Héctor “N”, uno de los participantes materiales del ataque contra el abogado Cohen. Posteriormente, el 15 de octubre pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendieron a Donovan “N”, quien también fue identificado como probable autor material.

Ambos sujetos son jóvenes de entre 18 y 20 años de edad quienes alegaron vivir en una situación de precariedad económica, por lo que aceptaron involucrarse en el crimen sin realmente saber que se trataría de asesinar a David Cohen.

Luis Alberto Hernández, defensor de Héctor "N", enfatizó que el joven de 18 años desconocía lo que sucedería el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial, ya que las personas que lo implicaron en el caso le dijeron que sólo se trataba de "cobrar un dinero y darle un susto a una persona".

¿Quién fue el abogado asesinado en CdMx?

David Cohen Sacal fue un abogado conocido por representar al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, durante el proceso en su contra tras ser acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada; también representó al actor Sebastián Rulli.

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
El actor de telenovelas, Sebastian Rulli, y su abogado (primer plano), David Cohen Sacal, a su salida del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en agosto de 2011. Foto: Francisco Rodríguez, Cuartoscuro

Cohen Sacal se especializaba en litigios en el Área Civil y Mercantil, en Materia Administrativa; Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad; Concursos Mercantiles; asesoría Corporativa y Condominal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
7

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
10

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

11

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
12

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
13

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
14

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
1

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
2

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
3

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
4

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
6

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
7

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
8

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
9

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
10

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
11

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

La Presidenta Sheinbaum reveló este viernes que "han habido más de 10 detenciones recientes" por el caso Ayotzinapa; además, evalúan el retorno de exmiembros del GIEI.
12

Hay más de 10 capturas nuevas por caso Ayotzinapa: CSP; evalúan retorno de expertos