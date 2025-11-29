Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Personal del penal activó protocolos y la brigada interna de Protección Civil inició la contención mientras se notificaba a las autoridades.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión y un incendio en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que se llevarán a cabo los peritajes correspondientes para determinar las causas del incidente que acabó con la vida de dos personas.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, la explosión ocurrió al interior del taller de reciclado del penal, lugar en el que los internos laboraban en el turno nocturno separando plásticos. Tras la explosión se generó un incendio que pronto se extendió a otras áreas del penal y a un taller de carpintería.

"El taller de reciclado es una de las áreas en donde los personas privadas de la libertad desempeñan actividades laborales en diversos turnos; el área se usa para separar plásticos", señaló un informe oficial.

Al momento de la explosión, personal de la institución penitenciaria activó los protocolos para que la brigada interna de Protección Civil atendiera el percance y comenzara con la contención de las llamas.

Al lugar también acudió personal de protección civil de Puerto Vallarta y encontraron a los dos reos sin vida, mientras que otros dos resultaron con heridas leves, según indicó la dependencia.

Por su parte, los elementos de seguridad del penal evacuaron a los internos que trabajaban en el área afectada para trasladar a otros dos heridos al área de atención médica en el mismo complejo penitenciario, donde se determinó que no ameritaban hospitalización.

Las autoridades penitenciarias indicaron que también se cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) para mantener la vigilancia de acuerdo al protocolo de atención a emergencias.