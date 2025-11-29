Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Representantes federales y del sector empresarial del autotransporte acordaron instalar mesas de trabajo para definir estrategias que frenen la extorsión.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó este viernes al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte y profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad en carreteras y combatir la extorsión que afecta a este gremio.

En representación, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la participación de las cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte que hicieron eco de la iniciativa presidencial.

El funcionario federal destacó que las áreas de inteligencia e investigación de la SSPC atraviesan un proceso de fortalecimiento, cuyo objetivo es dar seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de reforzar la cooperación interinstitucional.

Agregó que, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se atenderán las peticiones planteadas por los representantes de los transportistas para mejorar la seguridad en carreteras y evitar extorsiones.

Para García Harfuch, las reuniones de cooperación con el sector permiten evaluar y perfeccionar las estrategias en curso para combatir el robo en carreteras. En su intervención adelantó que habrá más encuentros de este tipo, a fin de que las autoridades estatales y municipales se integren al trabajo de coordinación.

Por su parte, el Comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó los avances en el combate al robo en carreteras.

Detalló que, entre 2018 y 2025, este delito registró una reducción del 54 por ciento. Explicó que, tras un análisis de incidencia delictiva, se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, lo que permitió diseñar una estrategia integral con corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo del transporte de carga y despliegues operativos apoyados en tecnología.

El funcionario federal destacó que, a la fecha, se han sostenido 495 encuentros con representantes de distintas cámaras del autotransporte para “identificar riesgos, ajustar despliegues, mejorar tiempos de respuesta y fortalecer la confianza con el sector”.

César Yáñez Centeno, Subsecretario de Gobernación, reconoció la importancia económica de la actividad de este gremio e indicó que la Administración de Claudia Sheinbaum trabaja en soluciones estructurales para atender las demandas del sector.

En la reunión participaron el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; así como representantes de cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte de mercancías, servicios y productos.