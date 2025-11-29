Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las y los atletas a recordar que representan a un país grandioso.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este viernes el Premio Nacional de Deportes 2025 a 16 atletas mexicanos, entrenadores, jueces y árbitros, a quienes agradeció por la alegría que le brindan al pueblo de México en cada momento que ponen en alto el nombre del país.

“Les admiramos mucho: admiramos en ustedes la disciplina, la entrega y el ejemplo que ofrecen a niñas, niños y jóvenes. Los admiramos siempre. Gracias por la alegría que le dan al pueblo de México y por poner en alto el nombre de nuestra patria”, expresó durante la ceremonia realizada en el Patio Central de Palacio Nacional, en el marco del 50 aniversario del galardón.

En su mensaje, la Jefa del Ejecutivo llamó a las y los deportistas a recordar que, en cada competencia, representan a un país grandioso, con una gran historia, cultura y un pueblo maravilloso, generoso y extraordinario.

En Palacio Nacional, entregamos el Premio Nacional de Deportes 2025.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, felicitó a las y los deportistas que reciben este reconocimiento, destacando que son ellos el mejor referente de la importancia del deporte como un eje transformador en la sociedad. Además, informó que el premio entregado asciende a cerca de 800 mil pesos, lo que implica una inversión de casi 20 millones de pesos a nivel nacional, incluyendo los premios estatales.

Agregó que, como parte del Plan Nacional para el Deporte, se realizan las siguientes acciones: en la categoría de alto rendimiento se incrementó en más de 100 millones de pesos la inversión de becas directas a los deportistas, lo que representa un 36 por ciento más y el aumento más significativo en los últimos 21 años. Esto debido a que se han fortalecido los apoyos para competencias, campamentos, concentraciones, viajes, capacitaciones y hospedaje.

Asimismo, destacó que se han reorganizado las federaciones deportivas más relevantes para atender mejor a los atletas y, por primera vez, las y los deportistas cuentan con voz y voto en la elección de sus dirigentes.

Premio Nacional de Deportes 2025. Palacio Nacional

Con ello, el funcionario destacó que se han mejorado los resultados en materia deportiva: México ha obtenido mil 842 medallas en competencias internacionales de distintas disciplinas, de las cuales 966 corresponden al deporte convencional y 876 al paralímpico.

En tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, felicitó y reconoció a las y los galardonados con el Premio Nacional de Deportes 2025. Recordó que el deporte es una herramienta capaz de transformar la vida de las personas y de las comunidades, pues es una actividad que iguala a todos y todas.

Una de las atletas premiadas, Andrea Maya Becerra Arizaga, especialista en tiro con arco, subrayó la importancia de que más mexicanas y mexicanos vean en el deporte un espacio seguro para desarrollarse y hacer realidad sus sueños.

"El deporte es una poderosa herramienta de transformación social" En Palacio Nacional se celebró el Premio Nacional de Deportes 2025, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la presencia de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para reconocer el talento

Acto seguido, la Presidenta entregó el Premio Nacional de Deportes 2025 en las siguientes categorías: en deporte no profesional, a Alegna Aryday González Muñoz (atletismo), Uziel Aarón Muñoz Galarza (atletismo) y Osmar Olvera Ibarra (clavados); en deporte profesional, a Isaac Del Toro Romero (ciclismo); y en deporte paralímpico, a Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata (paratletismo).