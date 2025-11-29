VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

El “lomito” recorrió 11 kilómetros desde la estación Zócalo hasta la terminal Cuatro Caminos; su andar provocó cortes intermitentes en el servicio.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó la mañana de este viernes que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la Línea 2 y llegó hasta la zona de maniobras de la terminal de la estación Cuatro Caminos.

“Esta mañana, personal de Protección Civil del Metro rescató a un lomito que llegó hasta la zona de maniobras de Cuatro Caminos de la Línea 2, después de recorrer 11 kilómetros [km] sobre la vía”, señalaron las autoridades en su cuenta de X.

La dependencia capitalina detalló que el animal fue detectado a las 06:10 horas cerca de la estación Zócalo/Tenochtitlán, lo que propició que cortes de corriente y una marcha lenta de los vagones por alrededor de dos horas.

La institución indicó que el can fue puesto a salvo y será trasladado al Centro de Transferencia Canina (CTC), donde recibirá atención veterinaria antes de ser puesto en adopción.

El CTC funciona como albergue temporal para los perros rescatados en las zonas de vías, con el objetivo de ofrecerlos en adopción a la ciudadanía.