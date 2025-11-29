¿Fan de Stranger Things? Te decimos dónde encontrar la Demopizza y la Benny's Burger

¿Qué tal un Chocolate Hellfire, una pizza de masa negra o una limonada frappe escalofriante al revés? Encontramos un lugar con un menú inspirado en elementos como el Demogorgon y otros característicos.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenó hace unos días para llenar de emoción a quienes han seguido la historia de Eleven, Mike, Will, Dustin, Max, Nancy y el resto de la pandilla; con estos nuevos capítulos se abrió un mundo de posibilidades, una de ellas es inspirar un menú especial que incluye la Demopizza, ¿dónde? Aquí te contamos.

Un menú para viajar a Hawkins

Liverpool creó una serie de platillos pensando en los elementos característicos de la serie de los hermanos Duffer. El joven chef Jorge Santiago de Liverpool Insurgentes se declaró fan de la serie. "Sientes bastante emoción y mucha nostalgia porque es una serie que empezó desde 2016, entonces es ya culminar con la temporada 5 y que Liverpool haga este tipo de menús temáticos, a uno como fan nos llena de nostalgia el corazón", compartió el chef a SinEmbargo.

Destacó que el menú se pensó bien y se tomaron como referencia elementos como el Demogorgon, el Azotamentes, Hellfire Club y el mundo del revés. "Da esos guiños a cada uno de las de las partes que hemos visto a lo largo de las cuatro temporadas que ya vimos y este el upside down", señaló Santiago.

¿Una Demopizza y la Benny's Burger?

En el menú hay hamburguesas, pizza, sushi, limonadas y postres, te compartimos algunos de estos platillos:

Surfer Boy Pizza piña jalapeño : base de masa artesanal con salsa pomodoro, queso mozarrela, jamon, piña, jaalapeños.

: base de masa artesanal con salsa pomodoro, queso mozarrela, jamon, piña, jaalapeños. Hellfire burger: Bollo brioche negro con pollo frito, bañado en salsa búfalo, mayonesa de chipotle, aros de cebolla y queso americabo, acompñado de papas.

Bollo brioche negro con pollo frito, bañado en salsa búfalo, mayonesa de chipotle, aros de cebolla y queso americabo, acompñado de papas. Starcourt roll : con camarón tempura, aguacate, zanahoria y queso crema; con arroz marinado; Topping de betabel frito, mousse de aguacate y ajonjolí negro.

: con camarón tempura, aguacate, zanahoria y queso crema; con arroz marinado; Topping de betabel frito, mousse de aguacate y ajonjolí negro. Limonada frappe escalofriante al revés

Pastel del otro lado

Demo Gelato : gelato de amarena con chocolate, salda de fresa, chocolate y cono.

: gelato de amarena con chocolate, salda de fresa, chocolate y cono. Chocolate Hellfire: esta es una bebida caliente con sabor a chocolate con un toque de humo y polvo de chile con crema batida.

Por su parte, Rafael Tapia, Chef Ejecutivo de Experiencia Gourmet de Liverpool Insurgentes, nos presentó los siguientes platillos que te llevan a querer estar frente a la pantalla en un maratón de Stranger Things:

Demopizza de carnes frías : De este platillo el chef explicó que usan la masa tradicional que manejan en Experiencia, sólo que le dan el tono oscuro con carbón activado. Esta lleva pepperoni, salame y un mix de mozzarella.

: De este platillo el chef explicó que usan la masa tradicional que manejan en Experiencia, sólo que le dan el tono oscuro con carbón activado. Esta lleva pepperoni, salame y un mix de mozzarella. Roll del mundo del revés: "El rollo del mundo al revés lleva dos tipos de colores; lleva un relleno de queso Philadelphia, zanahoria y un atún marinado; si te das cuenta, los colores azul y el rojo, van con la temática del mundo al revés", dijo el chef Rafael.

"El rollo del mundo al revés lleva dos tipos de colores; lleva un relleno de queso Philadelphia, zanahoria y un atún marinado; si te das cuenta, los colores azul y el rojo, van con la temática del mundo al revés", dijo el chef Rafael. Limonada escalofriante al revés: esta bebida helada de juego de limón, jengibre, glitter y agua mineral. La experiencia se da cuando la sirven en tu mesa, llega de color azul y tras integrarle otro liquido, cambia de color, además tiene destellos del glitter.

esta bebida helada de juego de limón, jengibre, glitter y agua mineral. La experiencia se da cuando la sirven en tu mesa, llega de color azul y tras integrarle otro liquido, cambia de color, además tiene destellos del glitter. Benny's Burger: Bollo brioche con carne de res High Choice, salsa tártara, queso americano, cebolla caramelizada y salsa de quesos.

Bollo brioche con carne de res High Choice, salsa tártara, queso americano, cebolla caramelizada y salsa de quesos. Crepa azotamentes : base de crepa negra, rellena de queso crema, mermelada de fresa y fresa natural, leche condensada y gelato de amarena.

: base de crepa negra, rellena de queso crema, mermelada de fresa y fresa natural, leche condensada y gelato de amarena. Triple decker extravaganza de Hopper: el platillo favorito de Eleven no podía faltar y los waffles están presentes, aquí llevan crema batida y chispas de chocolate.

Así que si buscas una experiencia gastronómica al mas puro estilo de Stranger Things, una opción es ir a Experiencia Gourmet de Liverpool Insurgentes.

¿Dónde y cuándo?

El menú inspirado en Stranger Things está disponible en la sección Experiencia Gourmet de Liverpool, del que platicamos en este texto se encuentra en Liverpool Insurgentes, pero sólo hace falta buscar un Liverpool con Experiencia Gourmet y preguntar por los platillos inspirados en Stranger Things. Su costo va de los 100 pesos a los 350 aproximadamente, depende del platillo. Estará disponible hasta el 13 de diciembre, podrían extender la fecha hasta enero, pero aún no es seguro.