Yermak, mano derecha de Zelenski, dimite tras escándalo de corrupción en Ucrania

El escándalo de corrupción en el seno del gobierno ucraniano relacionado con el blanqueo de dinero, coloca a este país en una "profunda crisis política".

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS).- El Jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del Presidente del país, Volodímir Zelenski, presentó este viernes su dimisión después de que la agencia anticorrupción ucraniana realizara una serie de registros en su departamento en el marco de una investigación sobre corrupción.

Kiev padece una "crisis política profunda"

Las autoridades rusas apuntaron a "una profunda crisis política" en Ucrania después de que el Jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, dimitiera.

"En Kiev se están produciendo acontecimientos que indican una profunda crisis política, desencadenada por escándalos de corrupción", manifestó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Así, aseveró que "la corrupción ha estado y sigue estando asociada al dinero que estadounidenses y europeos han aportado a la guerra". "En consecuencia, tanto Estados Unidos como los países europeos probablemente se pregunten qué pasará mañana con el régimen de Kiev",

agregó.

La dimisión de Yermak llegó días después de que se destapara un supuesto entramado en torno al sector energético ucraniano en una operación que recibió el nombre de "Midas". Las agencias anticorrupción registraron entonces la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.

Registran oficina de Yermak

La agencia anticorrupción de Ucrania realizó este viernes una serie de registros en la oficina de Andri Yermak, mano derecha del presidente, Volodímir Zelenski.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) indicó en un comunicado que, junto a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO), llevó a cabo una serie de operaciones en el marco de una investigación, si bien no ofreció más detalles al respecto.

Varios diputados alertaron anteriormente de posibles actos de corrupción en el seno del gobierno y pidieron al propio Zelenski cesar a Yermak a medida que avanzan las pesquisas sobre un presunto entramado en torno al sector energético ucraniano.

Las agencias anticorrupción ucranianas anunciaron el pasado 10 de noviembre una serie de medidas a gran escala para investigar dicho escándalo de corrupción.

Así, apuntaron a que una "organización criminal" blanqueaba dinero desde una oficina en la capital, Kiev, un inmueble que pertenecía al exparlamentario y empresario ucraniano Andréi Derkach, que actualmente es Senador ruso.

Según la NABU, esta oficina recibía pagos en forma de porcentajes por prestar servicios a personas ajenas a la organización. "En total, cerca de 100 millones de dólares (87 millones de euros) pasaron por este sistema de blanqueo", señaló a través de su canal de Telegram.

Yermak es una de las figuras más importantes del país y se convirtió en la mano derecha de Zelenski desde que llegó al cargo en 2019, un papel que ha cobrado más relevancia a raíz de la invasión rusa de Ucrania.