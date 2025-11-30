Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

La tarde del 17 de marzo de 2022, el entonces Fiscal Alejandro Gertz Manero fue recibido con todos los honores por la oposición. Esa única comparecencia de Gertz ante el Senado se llevó a cabo en el contexto de escándalos por el desempeño de su cargo que privilegió su agenda personal.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Una sola vez en casi siete años compareció Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Senado, el órgano que lo nombró. Fue la tarde del 17 de marzo de 2022 y todos los grupos parlamentarios, incluidos los de oposición, se le rindieron.

En la comparecencia imperó la extrema cortesía: No fue ante el pleno de la Cámara de Senadores, sino sólo ante la Comisión de Justicia y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el órgano de gobierno que presidía Ricardo Monreal, y fue además a puerta cerrada. Nada de lo ahí tratado se informó a detalle por la delicadeza de los temas.

A diferencia de la Procuraduría General de la República, que dependía del Poder Ejecutivo, la FGR, como órgano constitucionalmente autónomo, no rinde cuentas a nadie: A ningún poder del Estado y la comparecencia de Gertz ante el Senado fue sólo por su voluntad.

Esa única comparecencia de Gertz ante el Senado se llevó a cabo en el contexto de escándalos por el desempeño de su cargo que privilegió su agenda personal, como el encarcelamiento de su excuñada Alejandra Cuevas, en un pleito por la fortuna de su hermano Federico, y también por su riqueza que se filtró, entre ellas propiedades hasta en España.

Pero, según Monreal, los senadores y las senadoras fueron “enérgicos” en sus preguntas y dudas sobre los temas que estaban vigentes en la opinión pública, entre ellos la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su excuñada.

“Habló sobre su familia, a pregunta expresa de algún senador, y refirió toda su condición como persona. Hizo un compromiso con el Senado, que me pareció muy importante, que lo dibuja como un hombre de Estado. Dijo él, ante todos los senadores de todos los grupos parlamentarios, que ofrecía y que era su convicción respetar la resolución de la Corte”.

—Pues es inimpugnable, de todos modos —le hizo ver una reportera.

—Sí —concedió Monreal, pero luego volvió a los elogios—, y me pareció que fue por un rato incluso unos cuestionamientos directos, temas de distinta índole: La violencia, el rezago en las investigaciones, desde Ayotzinapa hasta el hecho registrado recientemente en Michoacán o la actuación del crimen organizado en distintos estados del país y los factores que incidían en la violencia.

Según Monreal, la comparecencia de Gertz fue “un ejercicio innovador” que se debía continuar con otras reuniones. “Nos comprometimos en tenerlo con mayor frecuencia. Va a haber un calendario para que no pase tanto tiempo sin conversar en este ejercicio que fue, repito, plural, incluyente, novedoso e innovador”.

—¿La próxima reunión que pudiera tener podría caber la posibilidad de que fuera abierta?

—No —frenó Monreal al reportero.

—¿No debería ser mejor abierta, senador?

—No, ningún coordinador quiere. Vamos a ver después.

Pero ya no hubo ninguna reunión con Gertz desde entonces, cuando al Fiscal le dieron trato de celebridad.

Al principio y al término de la reunión, todos los senadores de Morena, pero también panistas, priistas, emecistas, verdes y petistas posaron para las fotografías con Gertz. Miguel Ángel Osorio Chong, Xóchitl Gálvez, Germán Martínez, Julen Rementería, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, Manuel Añorve, Clemente Castañeda estaban sonrientes a su lado.

El 18 de enero de 2019, el Senado ratificó a Gertz Manero como Fiscal General de la República, el primero como organismo autónomo, por un periodo de nueve años, y obtuvo 91 votos a favor.

Gertz fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una terna integrada también por Bernardo Bátiz, quien sólo logró nueve votos, y la magistrada Verónica de Gyves, quien no logró ninguno.

Tras la votación por cédula, el presidente del Senado, Martí Batres, tomó protesta de ley al nuevo fiscal y deseó éxito en su encargo, que duró casi siete años, hasta el jueves 27 de noviembre de 2025.